不滿被銀行逼問領錢用途 他怒將10萬分批取出「1次只領4元」

7月3日大陸浙江寧波，一名男子進銀行對工作人員說，需要取款2.5萬（約新台幣10萬元）。銀行工作人員因工作需求例行詢問取款用途時，男子被問的不耐煩，稱要把錢分批取出，一次就取一元（約新台幣4元），更大聲表示，「我明天還要過來，等把工作人員開除，就不幹了」。

有目擊者稱，工作人員詢問取款用途，是銀行規定職責範圍內的事情，主要是防止民眾被詐騙。男子認為錢是自己的，取錢時還問這麼多，有點不耐煩。最後男子看到工作人員委屈哭了，才不再刁難，把2.5萬一次全取出來。

許多網友批評男子在刁難行員，更稱「應該讓他取完一元就重新取號」。不過亦有不少網友認為，根據人民銀行2022年發布的新規定，「從3月1號開始，所有商業銀行客戶存、取款現金，達到5萬塊錢（約新台幣20萬元），必須登記來源和用途」，但該男子只是取2.5萬元，「不懂為什麼銀行櫃員要逼問取款用途。」

「發現一個定律，錢在誰手裡，誰就是大爺，不管錢是誰的。」

「不覺得銀行現在辦事很複雜、很囉嗦？去櫃檯取個錢光簽字就要簽三、四次。」

「等自己的錢被詐騙了，那時候你哭都來不及，人家銀行工作人員正常履行工作職責，何必呢？」

「用自己的錢是沒有自由的嗎？我只是存在這裡，不是給你的。」