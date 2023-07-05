重慶萬州強降雨36鎮鄉街道受災　已釀15死4失蹤

近日中國大陸多地出現強降雨，造成土石流、山洪暴發等災害，其中，重慶萬州區於3到4日，受到暴雨襲擊，最大雨量達261.2毫米。據央視新聞，截至5日上午，重慶降雨已導致萬州區五橋、長嶺、白羊等36個鎮鄉街道受災，因災死亡15人，失蹤4人。

據央視新聞，重慶市萬州區應急管理局表示，7月3日至4日，萬州區遭受暴雨襲擊，截至4日9時，24個鎮鄉街道達到暴雨，16個鎮鄉街道大暴雨，長灘鎮特大暴雨，最大雨量（長灘站）達261.2毫米。

在此之下，截至今日上午十時，降雨已導致萬州區五橋、長嶺、白羊等36個鎮鄉街道受災，受災人口3萬7,226人，緊急避險轉移1萬1,578人，緊急轉移安置779人；因災死亡15人，失蹤4人。

同時，重慶萬州區「7·4」洪澇，造成農作物受災面積1,949.96公頃，倒塌房屋50戶138間。全區直接經濟損失達人民幣2億2,784.474萬元。

重慶市水利局5日表示，連日來重慶遭遇今年入汛最強降雨過程，至5日8時，11條超警戒水位和超保證水位河流水位均已回落至警戒水位以下。

在此之前，7月3日起，重慶江津、綦江、奉節、萬州等地多條河流出現超警、超保洪水，包括4日上午，發布「綦江2023年第一號洪水」已經形成的消息，在多地造成災害，重慶萬州區出現洪澇和地質災害，北碚轄區兩處路段發生邊坡大面積垮塌等。除此之外，大陸四川、湖南、珠江流域等多地近日也出現強降雨。

為此，5日一早，大陸國家防總派出工作組赴重慶萬州指導防汛搶險救災工作，官媒新華社也發布訊息指，中共總書記習近平對防汛救災工作作出「重要指示」，強調全力搶險救災，要求切實把保障人民生命財產安全放到第一位，努力將各類損失降到最低。

習近平表示，當前大陸即將進入「七下八上」防汛關鍵期，七大江河流域將全面進入主汛期，長江、淮河、太湖及松遼等流域存在洪澇災害風險。