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台灣「九頭身吳姓女星」及未婚夫被指大老千　香港海港城見追債海報

香港01／ 凌逸德
海報印有一對男子照片，內容指紀姓男子及吳姓女子「借到當搵到」，賒借度日，形容二人為「國際級大老千」。（劉鑫梅攝）
海報印有一對男子照片，內容指紀姓男子及吳姓女子「借到當搵到」，賒借度日，形容二人為「國際級大老千」。（劉鑫梅攝）

香港尖沙嘴海港城外今日（5日）清晨7時許，出現兩張追債海報。海報印有一對男女照片，內容指紀姓男子及吳姓女子「借到當搵到」，賒借度日，形容二人為「國際級大老千」。

據資料顯示，紀姓男子為香港富商，早年經營地產及賭博行業，及後於澳門進行賭博業務，涵蓋多個知名賭場。吳姓女子為台灣女星，被譽為「九頭身美女」。二人育有2男2女，至今並無婚姻關係。近年男方捲入財困風波，多次被告上法庭，包括被指欠債1億元，及被追討其下公司逾541萬元欠租款項。

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文章授權轉載自《香港01》

尖沙嘴海港城外今日（5日）清晨7時許，出現兩張追債海報。（劉鑫梅攝）
尖沙嘴海港城外今日（5日）清晨7時許，出現兩張追債海報。（劉鑫梅攝）

尖沙嘴海港城外今日（5日）清晨7時許，出現兩張追債海報。（劉鑫梅攝）
尖沙嘴海港城外今日（5日）清晨7時許，出現兩張追債海報。（劉鑫梅攝）

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