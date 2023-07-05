蘭州黃河畔 夏日經濟火熱
晝長夜短的時節，晚上8點多的天色是從橙黃到深藍的漸變，暑意把絡繹不絕的客人送到蘭州的黃河岸邊，酒杯的觥籌交錯間，茶盞的閒情愜意裡，滿是夏日經濟活力。
新華社報導，車窗半開，蘇彪很享受濱河路上的習習涼風，更喜歡今年入夏以來的遊人如織。
「今年從五月份開始，客人就多了許多，一晚上能接將近30單。」蘇彪是蘭州奔馬出租集團的出租車（計程車）司機，他每天清晨6點出車，這個夏天他發現外地遊客多了，自己的收入也隨之水漲船高。
「照這勢頭發展下去，今年收入不愁。」夏日經濟的火熱讓蘇彪對未來日子充滿信心，「我們還得加強服務，吸引更多客人來蘭州。」
離當地著名的景點「中山橋」不遠的大眾巷內，有一個「新光夜市」。夜幕降臨，燈帶如星空閃耀在樓宇間，烤肉、麵食、甜品等美食香飄四溢，吸引著八方食客摩肩接踵。
新光夜市負責人張斌介紹，該夜市內共有200個美食攤位，每天從下午5點30分營業到晚上11點30分，從2022年年底至今，營業額已超過3500萬元（人民幣，下同）。
「由於我們這毗鄰黃河邊，天氣熱起來之後，客人愈來愈多，今年單日最高營業額達到55萬元。」張斌表示，雖然夜市內主要經營當地特色食品，但今年來自外地的揹包客明顯增加。
夏日經濟的蓬勃是當地文旅產業的縮影。楊艷麗是蘭州中山賓館的駐店總經理，入夏以來，她忙得不可開交，每天7點之前到店，晚上趕著最後一班地鐵回家。
「這段時間，我們賓館客房爆滿，河景房更是一房難求。」楊艷麗介紹，中山賓館6月份客房營業收入同比增長112%，餐飲營業收入同比增長61.24%，客房出租率同比增長95.28%。
楊艷麗認為，夏日經濟是城市消費的「新藍海」，在擴大內需、繁榮市場、創造就業的同時，多元化展現地方特色文化。
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