文旅打卡忙 北京掀集章熱

63歲的鄭維鈞一大早把孫子送去幼稚園，就奔赴大運河源頭遺址公園。他此行是為一次性蓋全大運河源頭一些著名泉眼的紀念章。11點多，自製蓋章本的嶄新一頁上，齊齊整整蓋上了白浮之神山泉、王家山泉、孟村一畝泉、西來馬眼泉、侯家莊石河泉等共10處泉眼的紀念印章。這天，他還遇到了好幾位志同道合的集章愛好者，大家聚到12點多才各自散去。

在京城，有這樣一大批熱愛去文博文旅場所和大型活動現場集章打卡的「集章客」，他們每周甚至每天都要外出「跑章」，尋覓有章可蓋也值得蓋章的好去處，再將自己的經驗分享到網路上，既滿足了個人精神需求，又無形中傳播了北京的歷史文化。

關於集章熱潮的起源眾說紛云。有的說是從後海大清郵政信櫃推出集章冊開始的，有的說是從故宮推出「故宮之書」蓋章開始的，無論起源如何，最初吸引人來集章的動力，都是印章本身的精美設計和蘊含的豐富文化。

北京城市學院大三學生魏一鳴喜愛世界知識出版社旗下世知書店推出的外交系列印章、漢字故事系列印章、中國節氣習俗印章等。「我用了單獨本子來做收集。每集一枚，都會激發我去查閱資料並在印章旁邊寫下自己閱讀的收穫，這是一種很獨特的讀書筆記，也像是一種獨特的手帳。」

50多歲集章客朱彬，最喜歡的則是2022年冬奧會前夕發行的冬季運動紀念章，「每一款章上不僅有一項冬季運動，還有冬奧會吉祥物、冬奧場館等很多元素，每次我都能根據印面給孩子講出很多內容，內涵豐富。」

集章客們「跑章」忙，也推動文旅、文博機構不斷推出嶄新設計的印章。前不久，東城區文旅局選取鐘鼓樓、永定門、曹雪芹故居紀念館等特色文物點，設置精美主題印章，很快在社交媒體上掀起打卡熱。

集章的熱潮還在繼續，印章文化也藉此重回當代人的生活，平凡日子裏的文化韻味又濃厚了一些。