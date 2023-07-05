德陽「村BA」 逾10萬人線上收看

貴州「村BA」火爆全網，在四川省德陽市，也有同樣草根、熱鬧的「村BA」。近日，由成都、德陽、眉山、資陽四市聯合主辦的第九屆「成德眉資體育同城化」2023年德陽市「百城千鄉萬村·社區」暨勁浪體育「龍門制霸」三對三籃球挑戰決賽火爆舉行。來自成德眉資等地的64支隊伍、400餘名運動員參賽。

快速轉向、後仰跳投、空中接力……，一次次精湛的技巧展示，展現出了良好的競技狀態，將現場推向一個又一個高潮。球迷不時發出加油吶喊聲，中場的籃球互動小遊戲，更點燃了現場的熱情。賽事還配備專業MC現場解說，賽事全程線上直播，線上流覽量逾10萬人。

經過5天的激烈角逐，最終，男子公開組、女子公開組、青少年組U8、青少年組U10冠軍分別誕生，眉山一隊、成都三川藍隊、成都三川紅隊分別獲得總決賽冠、亞、季軍。

據了解，該項賽事自2015年以來，已連續舉辦9屆，成為德陽籃球標誌性IP賽事，在全省享有較高的知名度和影響力。今年，參賽規模進一步擴大，青少年組最小隊員僅6歲。據介紹，該項賽事明年還會增設老年組，力爭辦成全年齡段多職業選手參加的更大規模賽事。