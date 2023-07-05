廣州白雲機場 客流量創紀錄

據廣州白雲機場3日快報數據顯示，今年上半年該機場共接送旅客超2800萬人次，位居中國大陸機場首位，更創下春運客流總人數及單日接送旅客量雙項大陸第一，夏秋新航季創下大陸國內客運航班編排架次排名大陸第一的歷史紀錄。

中新社報導，據介紹，今年上半年，廣州白雲機場航班量、旅客吞吐量回升趨勢明顯，旅客出行需求旺盛。6月，中國民航局批復廣州白雲機場高峰小時容量標準調增了5架次/小時，今年暑運期間，廣州白雲機場的航班保障能力將得到進一步釋放。

2023年暑運大幕已開啟，廣州白雲機場預計暑運62天（7月1日至8月31日）接送旅客超1100萬人次，環比增長顯著。

截至6月底，廣州白雲機場單日大陸國內客流已超過2019年同期水平。暑運期間，學生流、探親流、旅遊流等客流量相重疊，旅客出行熱度有望進一步升溫。華南市場客源需求旺盛，加之白雲機場已獲得高峰小時容量提升批復，多家航空公司正根據白雲機場新的高峰小時容量編排暑運加班計畫，預計暑運實際執行航班量將高於目前的銷售計畫量。

暑運期間，各大航空公司持續增加運力投放，在廣州至重慶、杭州、成都、九寨溝、蘭州、海拉爾、香格里拉、阿勒泰、烏魯木齊、舟山、三明等地航線均有增投計畫。國際及地區航線方面，廣州至羅馬、廣州至莫斯科、廣州至法蘭克福、廣州至巴黎、廣州至雪梨、廣州至清邁、廣州至峇里島等航線均有復航及增班計畫。