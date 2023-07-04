北汽藍谷通路據點將增加至280家 加快三四線市場布局

北汽藍谷4日接受機構調研時表示，公司計畫在 2023 年將通路據點增加至約 280家，並繼續深耕北京、上海、廣州、深圳等一線核心城市以及鄭州、成都、杭州等二線城市重點市場外，以經濟活力好、新能源接受度高和消費需求增速快為標準在三、四線城市開始布局。

IT之家報導，截至5月底，極狐已在70%的三線城市和 21% 的四線城市建立銷售通路，後續也將繼續加快在三、線市場的布局，滿足市場和消費需求。

北汽藍谷子公司北京新能源科技，6月產量1,513輛，去年同期為1,898輛；前6月累計4,755輛，去年同期為6,082 輛，年減21.82%。銷量為1萬1,224 輛，去年同期為3,597輛；前6月銷量為3萬5,191 輛，去年同期為1萬7,010 輛，年增106.88%。

值得一提的是，極狐汽車與華為聯合推出的「極狐阿爾法SHI版」車型在今年 5 月推出了改款「極狐阿爾法S先行版」，現價人民幣32.98萬元。

在造型方面，先行版相比之前的版本進行了微調，定位純電中大型轎車，主要區別在於前臉正中間配備了3顆光學雷達，其餘配置沒有太大變化，搭載華為鴻蒙車機OS系統。