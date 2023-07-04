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首都機場 上半年16.5萬班次
北京首都國際機場2日迎來漢莎航空北京至德國慕尼黑航線的復航，航班每周三班，選用空客A350-900型客機執飛。
中新社報導，進入夏航季後，首都機場航班量、旅客量持續增長。上半年，首都機場客運航班量達到16.5萬架次，已恢復至2019年同期的84%。其中，國內市場已恢復至2019年同期的109%，國際市場也在穩步復甦。目前國際航點數量恢復到65個，洲際航線恢復30多條，包括法蘭克福、莫斯科、雪梨、米蘭等，亞洲航線也恢復超過30條，包括首爾、曼谷、杜拜、東京等。
暑運期間，首都機場還將陸續復航及增班多條國際及地區航線。其中，國航即將復航北京至札幌、慕尼黑航線，並增班北京至馬德里、華沙、日內瓦、台北等航線。
8月1日起，首都機場還將迎來國航「北京至慕尼黑」航線的復航，屆時該航線將達到每周10班。
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