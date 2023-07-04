聽新聞
test
0:00 / 0:00

首都機場 上半年16.5萬班次

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

北京首都國際機場2日迎來漢莎航空北京至德國慕尼黑航線的復航，航班每周三班，選用空客A350-900型客機執飛。

中新社報導，進入夏航季後，首都機場航班量、旅客量持續增長。上半年，首都機場客運航班量達到16.5萬架次，已恢復至2019年同期的84%。其中，國內市場已恢復至2019年同期的109%，國際市場也在穩步復甦。目前國際航點數量恢復到65個，洲際航線恢復30多條，包括法蘭克福、莫斯科、雪梨、米蘭等，亞洲航線也恢復超過30條，包括首爾、曼谷、杜拜、東京等。

暑運期間，首都機場還將陸續復航及增班多條國際及地區航線。其中，國航即將復航北京至札幌、慕尼黑航線，並增班北京至馬德里、華沙、日內瓦、台北等航線。

8月1日起，首都機場還將迎來國航「北京至慕尼黑」航線的復航，屆時該航線將達到每周10班。

航線 北京 機場

延伸閱讀

蔡奇出席規劃會議：堅定有序疏解北京非首都功能

紐時：葉倫訪中擬提「反間諜法」等敏感議題

美國財長葉倫即將訪華 北京希望談這三個議題

歐盟駐華大使：遺憾4年來與中國貿易談判缺乏實質進展

相關新聞

首艘陸籍郵輪 結束遊日試航

首艘中國籍豪華郵輪「招商伊敦號」在靠泊長崎、別府、大阪、清水、德島、高知等9個目的港後，於7月2日返回上海圓滿結束載客試...

首都機場 上半年16.5萬班次

北京首都國際機場2日迎來漢莎航空北京至德國慕尼黑航線的復航，航班每周三班，選用空客A350-900型客機執飛。

廣角鏡／杭州富春江開漁

浙江錢塘江流域自每年3月1日至6月30日實施禁漁，範圍包括錢塘江、富春江、衢江、蘭江、千島湖等錢塘江幹流。漁民喜迎江鮮豐...

福建南平／百年矮腳烏龍茶園 台灣凍頂烏龍祖籍園

建甌市東峰鎮桂林村鳳凰山北苑御茶園附近的百年矮腳烏龍茶園，立有一塊石碑，上書「台灣青心烏龍茶品種之原種園」。樹齡190多...

福建南平／考亭書院 閩學之源

考亭書院大有來歷。它位於建陽區考亭村，為南宋理學家朱熹晚年居住的講學之地。紹熙三年朱熹築室居此，因四方來求學的人眾多，復...

福建南平／五大名劍之首 湛盧寶劍

春秋時期，鑄劍名匠歐冶子所鑄的湛盧寶劍，是中國古代十大名劍之一，為五大名劍之首。製作技藝歷久彌新，成為當今收藏界的翹楚。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦