首艘陸籍郵輪 結束遊日試航

首艘中國籍豪華郵輪「招商伊敦號」在靠泊長崎、別府、大阪、清水、德島、高知等9個目的港後，於7月2日返回上海圓滿結束載客試航之旅。

中新社報導，本次「招商伊敦號」執行的是「15日和風雅韵日本環線」。在目的地的選擇上，作為中國首艘懸掛五星紅旗的中小型豪華郵輪，「招商伊敦號」此次深入目的地腹地，既保留了如福岡、大阪等熱門城市，又開發了如別府、德島、高知等小眾目的地，令賓客既能欣賞都市繁華，又能體驗小城悠閒，豐富了自由行探索時光。

「招商伊敦號」酒店總經理水霆表示，對於此次停靠的大多數目的港而言，該船是他們三年多以來接待的第一艘從中國母港出發的郵輪，非常有意義，因此也受到日本當地政府和港口的重視。每個港口都舉行了獨具特色的歡迎和送賓儀式，大多數港口安排了代表當地特色的卡通形象吉祥物迎接，離港時在碼頭的送賓儀式也精彩紛呈，比如長崎有日本太鼓表演、德島有當地特色舞蹈表演等。

一直以來，上海依託得天獨厚的地理條件，大力發展航運經濟，此次「招商伊敦號」試航成功標誌上海國際郵輪運營進一步穩定恢復。

就在6月29日，國際郵輪品牌皇家加勒比發布和開售2024年4月起從上海出發前往周邊國家的國際郵輪航線，專為中國各年齡段度假者訂製的超大豪華國際郵輪「海洋光譜號」也將重返中國，執行48條前往東京、大阪、神戶、福岡、熊本、長崎、鹿兒島、沖繩等地的郵輪度假航線。

皇家加勒比是在中國國家交通主管部門發布國際郵輪復航試點方案，上海市政府通過「推進國際郵輪經濟高質量發展上海行動方案（2023-2025年）」之後，首家重返中國市場的國際郵輪頭部企業。皇家加勒比集團全球高級副總裁、亞洲區主席劉淄楠博士表示，「『海洋光譜號』是專為中國度假者訂製，唯一在亞洲堅守的超大國際豪華郵輪，我們一直在等待回歸中國、回歸上海的這一天」。