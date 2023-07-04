福建南平／五大名劍之首 湛盧寶劍

春秋時期，鑄劍名匠歐冶子所鑄的湛盧寶劍，是中國古代十大名劍之一，為五大名劍之首。製作技藝歷久彌新，成為當今收藏界的翹楚。湛盧寶劍鑄造技藝被列入福建省非物質文化遺產。歐冶子鑄劍之山，為古地名山「湛盧山」，位於南平市松溪縣。

湛盧寶劍鑄劍過程圖／本報福建南平傳真

「湛盧」為越王命名。《東周列國志》記載：湛盧寶劍鑄成，越王視之為國寶。越國被吳國攻滅，吳王闔閭獲此劍。一天，此劍忽然不見；某日，在楚昭王枕邊突然發現這把寒光閃閃的寶劍。相劍者入宮解謎道： 此乃吳中劍師歐冶子「湛盧」寶劍，吳王無道，殺王僚自立，又坑殺萬人以殉其女，吳人悲怨，豈能得此劍？ 此劍所在之國， 其國祚必綿遠昌熾。楚昭王大悅曰：「此乃天降瑞兆也！」可見，湛盧寶劍已成為預示國家興亡的神物。唐朝詩聖杜甫有詩詠道：「朝士兼戎服，君王按湛盧。」

湛盧寶劍，製作技藝歷久彌新。圖／本報福建南平傳真

「歐冶一去幾春秋，湛盧之劍亦悠悠。」從春秋後期到現在，二千餘年過去了。歷史在向前發展，留給後人古老而迷人的中華文明。