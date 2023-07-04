福建南平／百年矮腳烏龍茶園 台灣凍頂烏龍祖籍園

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
百年烏龍茶園，是台灣青心烏龍茶品種之原種園。 圖／本報福建南平傳真
百年烏龍茶園，是台灣青心烏龍茶品種之原種園。 圖／本報福建南平傳真

建甌市東峰鎮桂林村鳳凰山北苑御茶園附近的百年矮腳烏龍茶園，立有一塊石碑，上書「台灣青心烏龍茶品種之原種園」。樹齡190多年的老茶樹，是台灣「凍頂烏龍」和「青心烏龍」的祖籍園。

23年前，台灣大學教授吳振鐸到福建參加「閩台茶葉學術討論會」期間，專程考察了這片百年茶園。經過考證，一直尋找青心烏龍發源地的吳振鐸，確認這片茶園就是台灣青心烏龍的祖樹，當地由此立碑記述。

北苑御茶園鑿字岩摩崖石刻圖／本報福建南平傳真
北苑御茶園鑿字岩摩崖石刻圖／本報福建南平傳真

青心烏龍是台灣茶葉的當家品種，經過精加工，就成了現在享譽兩岸的阿里山高山茶。據《台灣通史》記載，青心烏龍源自閩北，清朝移到台灣。相傳清朝咸豐年間，台灣的南投縣鹿谷鄉有名秀才叫林鳳池， 到福州省城赴考，中舉後想起離家趕考時母親囑咐的話「考中懸

榜，回台定要帶點東西答謝鄉親故舊。」於是買了一捆36株建甌矮腳烏龍茶茶苗，帶回鹿谷鄉分送鄉親，其中12株種在凍頂山。1987年，福建農林大學教授詹梓金在建甌東峰發現了14

畝樹齡達百年以上的矮腳烏龍的茶園。

茶葉 福建

延伸閱讀

福建口岸端午兩岸往來旅客同比增20倍

嘉縣瑞里繡球花開 以同色系植栽形塑紫色山城魅力

夢幻！嘉義瑞里紫繡球花浪漫盛開 地方盼協助擴大規畫

全台12個竹林健行步道推薦！徜徉京都嵐山小徑，炎夏消暑擁抱靈氣

相關新聞

福建南平／百年矮腳烏龍茶園 台灣凍頂烏龍祖籍園

建甌市東峰鎮桂林村鳳凰山北苑御茶園附近的百年矮腳烏龍茶園，立有一塊石碑，上書「台灣青心烏龍茶品種之原種園」。樹齡190多...

福建南平／考亭書院 閩學之源

考亭書院大有來歷。它位於建陽區考亭村，為南宋理學家朱熹晚年居住的講學之地。紹熙三年朱熹築室居此，因四方來求學的人眾多，復...

福建南平／五大名劍之首 湛盧寶劍

春秋時期，鑄劍名匠歐冶子所鑄的湛盧寶劍，是中國古代十大名劍之一，為五大名劍之首。製作技藝歷久彌新，成為當今收藏界的翹楚。...

福建南平 燦爛武夷文化

福建南平市， 別稱閩北，地處武夷山脈東麓中低山地，境內有四千多年的歷史，是福建文化的發源地之一，藏有中國最早的閩越文化。...

山西男童被迫吃屎作嘔遭威脅「咽了」 網怒轟求官方嚴懲欺凌者

大陸社群網站上近日瘋傳一段「男童被逼吃屎」的影片，只見男童一邊吃糞便，一邊咳嗽乾嘔，更一度用帶有恐懼的聲音說「不不不，不用，我吃」。…

回應就沒事了？ 陸官媒：蔡徐坤事件仍有許多疑點

大陸男星蔡徐坤3日回應網傳「打胎事件」稱不涉及違法行為，其工作室也發表聲明對於涉嫌侮辱誹謗的謠言，已提交法院立案。但大陸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦