福建南平／百年矮腳烏龍茶園 台灣凍頂烏龍祖籍園

建甌市東峰鎮桂林村鳳凰山北苑御茶園附近的百年矮腳烏龍茶園，立有一塊石碑，上書「台灣青心烏龍茶品種之原種園」。樹齡190多年的老茶樹，是台灣「凍頂烏龍」和「青心烏龍」的祖籍園。

23年前，台灣大學教授吳振鐸到福建參加「閩台茶葉學術討論會」期間，專程考察了這片百年茶園。經過考證，一直尋找青心烏龍發源地的吳振鐸，確認這片茶園就是台灣青心烏龍的祖樹，當地由此立碑記述。

北苑御茶園鑿字岩摩崖石刻圖／本報福建南平傳真

青心烏龍是台灣茶葉的當家品種，經過精加工，就成了現在享譽兩岸的阿里山高山茶。據《台灣通史》記載，青心烏龍源自閩北，清朝移到台灣。相傳清朝咸豐年間，台灣的南投縣鹿谷鄉有名秀才叫林鳳池， 到福州省城赴考，中舉後想起離家趕考時母親囑咐的話「考中懸

榜，回台定要帶點東西答謝鄉親故舊。」於是買了一捆36株建甌矮腳烏龍茶茶苗，帶回鹿谷鄉分送鄉親，其中12株種在凍頂山。1987年，福建農林大學教授詹梓金在建甌東峰發現了14

畝樹齡達百年以上的矮腳烏龍的茶園。