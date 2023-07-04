福建南平／考亭書院 閩學之源

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
考亭書院，朱熹在此創立考亭學派，成為「閩學」之源。 圖／本報福建南平傳真
考亭書院，朱熹在此創立考亭學派，成為「閩學」之源。 圖／本報福建南平傳真

考亭書院大有來歷。它位於建陽區考亭村，為南宋理學家朱熹晚年居住的講學之地。紹熙三年朱熹築室居此，因四方來求學的人眾多，復至於居室之東，稱為竹林精舍，後改名滄州精

舍。寶慶元年，建陽縣令劉克莊建祠紀念；淳祐四年，詔為書院，御書「考亭書院」匾額。書院是南宋時全國最有影響的書院之一，朱熹在此創立了考亭學派，成為「閩學」之源。

書院揹負青山，三面環水，景色清幽。朱熹在考亭書院授徒講學八年，於慶元六年病歿。朱熹及其父在閩北建有多座書院，其中最有影響的，要數考亭書院了，建陽也因為考亭書院的影響，被稱為「理學之邦」。

考亭書院，朱熹在此創立考亭學派，成為「閩學」之源。圖／本報福建南平傳真
考亭書院，朱熹在此創立考亭學派，成為「閩學」之源。圖／本報福建南平傳真

歷史上的考亭書院，坐落在麻陽溪畔，規模宏大，有學堂、食堂、宿舍和操場，還有一個讓人想像不到的跑馬場，甚是氣派。由於朱老夫子理學思想的潛移默化，考亭村民崇學尚文，800多年來，一直妥善保護和使用這座古老的書院，書院裡一直是書聲朗朗。

2015年，建陽區重建考亭書院，現已完成一期工程，建成紀念區、展示區、管理區等三個主要功能區，具備朱子理學宣揚、舉辦重大祭祀儀式等功能。重建全部完成後，將把書院打造為融文化體驗、求學修身、學術交流，美麗鄉村、度假遊覽為一體的文化旅遊綜合體，最

終成為大陸朱子理學文化旅遊目的地。

老夫子

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