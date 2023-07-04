福建南平 燦爛武夷文化

福建南平市， 別稱閩北，地處武夷山脈東麓中低山地，境內有四千多年的歷史，是福建文化的發源地之一，藏有中國最早的閩越文化。而名列「世界自然遺產和文化遺產名錄」的武夷山，不僅風景奇美，更是閩越文化的高地。

武夷精舍，是朱子理學文化和民本思想的重要發源地之一。圖／本報福建南平傳真

宋朝著名理學家朱熹在南平「琴書五十載」，影響中國80 0 餘年， 謂之為「閩邦鄒魯」、「道南理窟」。武夷山擁有朱子文化、閩越文化、武夷茶文化等優秀傳統文化，是烏龍茶和紅茶的發源地，「萬里茶道」起點，茶文化藝術之鄉， 武夷岩茶（大紅袍）製作技藝入選人類非物質文化遺產代表作名錄；是城村漢城國家考古遺址公園所在地；也是海峽兩岸朱子文化節永久承辦地。

朱子雕像廣場，展現宏大氣魄。圖／本報福建南平傳真

朱熹園，又名武夷精舍，建於淳熙十年，坐落在武夷山國家公園九曲溪第五曲沿岸，是朱子理學文化和民本思想的重要發源地之一，在中國教育史上占有重要的位置。南宋著名理學家朱熹在武夷山琴書五十載，在朱熹園講學8年，完成《易學啟蒙》、《小學》、《孝經刊誤》等著作。

武夷精舍，是朱子理學文化和民本思想的重要發源地之一。圖／本報福建南平傳真

朱熹是中國古代歷史上繼孔子之後，最有影響力的思想家、哲學家和教育家，南宋著名的文學家、詩人，所創朱子理學，被稱為後孔子主義。朱熹在武夷山結廬講學，倡道東南近半個世紀，他繼承北宋理學家程顥、程頤的思想， 吸收佛教和道教思想，是理學發展的集大成者，把當時的武夷山推到了「執全國學術之牛耳」的文化巔峰，從而確立了武夷山儒教的文化地位。

朱子家宴圖／本報福建南平傳真

閩越文化包含了閩越王無諸、後無諸時期「四國」爭鋒， 漢武帝祭祀武夷君，城村漢城國家考古遺址公園等。此外，武夷山還是三教同山之地。

武夷山道教文化起源可追溯到上古時期，有許多神話傳說。宋代道教經書總集《大宋天宮寶藏》，把武夷山定為道教第十六洞天，可見武夷山在道教文化傳播中的地位。

佛教至唐武德元年便傳到武夷山，僧人在武夷山茶洞接筍峰下創建「石堂寺」，是武夷山最早的寺院。自此武夷山佛教盛行，寺廟漸多。

風景奇美的武夷山圖／本報福建南平傳真

南宋時期，武夷山成為中國南方文化中心。一時間名儒薈萃、高僧雲集、羽士畢至，儒釋道三教互融共存，相得益彰，三教名山自此確立，成為當時一道亮麗的人文景觀。武夷山以「閩邦鄒魯」著稱於世，為文人雅士所憧憬。