快訊

獨／侯友宜首度表態！支持合乎中華民國憲法的九二共識

真夏日降臨 專家指這兩天最熱「短時間內生不出颱風」

傳LINE訊息「1開頭」讓人氣炸！ 一票苦主煩死：這種人真的超多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

山西男童被迫吃屎作嘔遭威脅「咽了」 網怒轟求官方嚴懲欺凌者

香港01／ 撰文：林芷瑩
男童坐在地上，並將手上的糞便放進口中。（影片截圖）
男童坐在地上，並將手上的糞便放進口中。（影片截圖）

大陸社群網站上近日瘋傳一段「男童被逼吃屎」的影片，只見男童一邊吃糞便，一邊咳嗽乾嘔，更一度用帶有恐懼的聲音說「不不不，不用，我吃」。

7月1日，山西晉中市介休市委網信辦通報稱，3名未成年人逼1名未成年人吃糞便，目前警方已立案。

網傳影片顯示，男童坐在地上，並將手上的糞便放進口中，旁邊多次傳出聲音要求「咽了」，之後有人稱「他想要吐出來」；男童多次咳嗽乾嘔，並將口中的糞便吐出，但未知欺凌者用何種方式威脅男童，後者用帶有恐懼的聲音說「不不不，不用，我吃」。

在影片後段，男童頭頂磚頭，欺凌者要求他說出「我以後再也不敢啦」、「Ｘ大姐我錯了」，之後又被人用腳踢，用鐵棍打屁股。

7月1日，山西晉中介休市委網信辦通報稱，6月30日，網傳介休市一宗未成年人被欺凌信息，引發公眾關注。介休市委、市政府高度重視，立即成立工作專班，開展調查處置工作。據查，6月17日，張蘭村長泰園小區附近，3名未成年人欺凌1名未成年人，並將影片發佈在網絡平台上。

通報稱，公安機關已立案，對實施欺凌者及其家長進行了嚴厲批評教育，責令家長對子女嚴加管教並對被欺凌者及家長賠禮道歉；教育部門已安排心理輔導教師對此次事件的受害者進行心理疏導，盡快消除對其心理健康帶來的消極負面影響。目前，雙方家長已經達成和解。

大批網友對雙方家長和解一事感到疑惑，認為被欺凌者的家長應該追究責任。有當地網友透露，片中男童的父母是殘疾人、農村人、不識字，並且是被迫和解，「半夜兩點多把孩子爸叫到派出所『簽了』和解書，孩子爸也沒啥文化，不懂什麼」、「小孩家根本沒有和解，是半夜兩點被逼著簽的，媽媽精神有問題，爸爸是老實人不識字！！！小孩子現在癡癡呆呆的」。

網友回應：

加害者也吃一回才能和解吧

天啊！氣死我了，怎麼會有這麼壞的小孩！太壞了，法律真的要改改了，這對那些受害的小孩一點都不公平！

和解？和解是不是意味著一些人的工作可以圓滿完成，他們有沒有考慮一個孩子的一生就此毀於一旦？

「立案調查」已經是能拿得出手的最好聽的公告了。警察只能按法律來，不接受調解頂格處理，也頂多賠點錢。

太氣人，必須給孩子討回公道

求求了別和解我們眾籌可以嗎

該保護的不保護，不該保護的瞎保護

延伸閱讀：

廣東中學現暴力欺凌 女生遭輪流掌摑被迫下跪磕頭 警方介入調查

內地知名電競解說自殺 遺書訴說童年遭欺凌更患上抑鬱

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

西安交大校長雨中致詞 書記撐傘 「給畢業生最好的一課」

西安交通大學昨天舉行研究生畢業典禮，校長王樹國致詞時驟然大雨傾盆，這時，身後突然有人為他撐傘，台上老師和台下同學們歡呼沸...

蔡徐坤首度回應一夜情與墮胎：交往均屬雙方自願

大陸男歌手蔡徐坤被爆和女子一夜情並要求女方墮胎一週後，蔡徐坤3日通過個人微博首次回應稱，他和C女士的交往均屬雙方自願，既...

回應就沒事了？ 陸官媒：蔡徐坤事件仍有許多疑點

大陸男星蔡徐坤3日回應網傳「打胎事件」稱不涉及違法行為，其工作室也發表聲明對於涉嫌侮辱誹謗的謠言，已提交法院立案。但大陸...

山西男童被迫吃屎作嘔遭威脅「咽了」 網怒轟求官方嚴懲欺凌者

大陸社群網站上近日瘋傳一段「男童被逼吃屎」的影片，只見男童一邊吃糞便，一邊咳嗽乾嘔，更一度用帶有恐懼的聲音說「不不不，不用，我吃」。…

中國高溫日數創63年新高 京津冀續發預警：或逾攝氏40度

中國國家氣候中心指出，今年以來，中國高溫日數為1961年以來歷史同期最多。今年已發生四次區域性高溫，具有出現時間早、影響...

成功復仇日本 中國女籃隔12年奪亞洲杯冠軍 奪冠數追平南韓

時隔12年後，中國女籃2日重獲亞洲杯冠軍，終結了日本女籃在亞洲杯賽上的五連冠。新浪體育指出，中國女籃也以12次奪冠的成績...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦