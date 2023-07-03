山西男童被迫吃屎作嘔遭威脅「咽了」 網怒轟求官方嚴懲欺凌者

大陸社群網站上近日瘋傳一段「男童被逼吃屎」的影片，只見男童一邊吃糞便，一邊咳嗽乾嘔，更一度用帶有恐懼的聲音說「不不不，不用，我吃」。

7月1日，山西晉中市介休市委網信辦通報稱，3名未成年人逼1名未成年人吃糞便，目前警方已立案。

網傳影片顯示，男童坐在地上，並將手上的糞便放進口中，旁邊多次傳出聲音要求「咽了」，之後有人稱「他想要吐出來」；男童多次咳嗽乾嘔，並將口中的糞便吐出，但未知欺凌者用何種方式威脅男童，後者用帶有恐懼的聲音說「不不不，不用，我吃」。

在影片後段，男童頭頂磚頭，欺凌者要求他說出「我以後再也不敢啦」、「Ｘ大姐我錯了」，之後又被人用腳踢，用鐵棍打屁股。

7月1日，山西晉中介休市委網信辦通報稱，6月30日，網傳介休市一宗未成年人被欺凌信息，引發公眾關注。介休市委、市政府高度重視，立即成立工作專班，開展調查處置工作。據查，6月17日，張蘭村長泰園小區附近，3名未成年人欺凌1名未成年人，並將影片發佈在網絡平台上。

通報稱，公安機關已立案，對實施欺凌者及其家長進行了嚴厲批評教育，責令家長對子女嚴加管教並對被欺凌者及家長賠禮道歉；教育部門已安排心理輔導教師對此次事件的受害者進行心理疏導，盡快消除對其心理健康帶來的消極負面影響。目前，雙方家長已經達成和解。

大批網友對雙方家長和解一事感到疑惑，認為被欺凌者的家長應該追究責任。有當地網友透露，片中男童的父母是殘疾人、農村人、不識字，並且是被迫和解，「半夜兩點多把孩子爸叫到派出所『簽了』和解書，孩子爸也沒啥文化，不懂什麼」、「小孩家根本沒有和解，是半夜兩點被逼著簽的，媽媽精神有問題，爸爸是老實人不識字！！！小孩子現在癡癡呆呆的」。

網友回應：

加害者也吃一回才能和解吧 天啊！氣死我了，怎麼會有這麼壞的小孩！太壞了，法律真的要改改了，這對那些受害的小孩一點都不公平！ 和解？和解是不是意味著一些人的工作可以圓滿完成，他們有沒有考慮一個孩子的一生就此毀於一旦？ 「立案調查」已經是能拿得出手的最好聽的公告了。警察只能按法律來，不接受調解頂格處理，也頂多賠點錢。 太氣人，必須給孩子討回公道 求求了別和解我們眾籌可以嗎 該保護的不保護，不該保護的瞎保護

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文章授權轉載自《香港01》