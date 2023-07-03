神轉折！男子見社區起火淡定圍觀拍片 結果驚覺是自己家

據陸媒《星視頻》報道，近日，浙江衢州有男子食完早餐發現社區起火，便和眾人一同圍觀拍片，結果發現起火位置正是自己家。

據當事人自述，事發當天早晨他外出吃早餐，回來發現社區起火，他便和鄰居一同淡定圍觀討論並拍片，還和鄰居討論是「誰家倒霉起火了」，結果發現是自己家。

據拍攝影片顯示，現場有不少煙霧，有民眾圍觀，亦有消防隊在滅火。起火單位地面、牆壁等處有明顯燒灼痕跡。

當事人表示，還好鄰居好心幫忙及時報警，火勢得到及時控制，才沒有釀成嚴重事故。事後，他特意向物業、消防隊送去錦旗，並向鄰居道謝，至於起火原因仍在排查。

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文章授權轉載自《香港01》