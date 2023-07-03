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人民大學承認全校學生信息被盜 稱已向警方報案

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國人民大學一畢業碩士將全校學生個資在網上公開供網友「顏值打分」。（取自搜狐網）
中國人民大學一畢業碩士將全校學生個資在網上公開供網友「顏值打分」。（取自搜狐網）

網傳中國人民大學一碩士畢業生盜取了全校學生照片及個人信息，並將這些個人信息公開在網站上，任人查看並對外貌打分。校方回應稱已注意到此事，並第一時間聯繫警方，已經報案。

據澎湃新聞報導，中國人民大學學校辦公室一名值班人員2日稱，學校已關注到這一事件，已第一時間聯繫警方，後續將積極配合警方處理。

據《極目新聞》此前報導，有網友1日在微博上爆料稱，中國人民大學一男生在讀碩士研究生期間，利用專業技術盜取全校學生個人信息，包括照片、姓名、學號、籍貫、生日等後，搭建了一個自稱可以給全校學生「顏值打分」的網站。

網傳信息顯示，被盜取的學生信息包括照片、姓名、學號、籍貫等，這些信息被公開在網站上。

上述發文的微博網友還稱，這名畢業生為中國人民大學信息學院2015級本科生，高瓴人工智能學院2019級研究生。

校方此前回應稱，校領導在牽頭處理此事，對於網傳內容正在核實中。

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