為解救央視人員 馬國部長「硬闖」吉隆坡機場禁區

新加坡《聯合早報》報導，近日，馬來西亞熱傳一段「內閣部長擅闖機場入境廳」的影片，即時引起公眾關注。影片於6月30日在網上瘋傳，引發外界質疑馬國這名部長濫用職權的爭議。馬來西亞旅遊、藝術及文化部長張慶信承認短片中的部長就是他本人，但強調他是為了去解救大陸央視高層的女助理，該名女助理被機場移民局帶進小黑屋並索取1.8萬令吉（約3萬港元）的「放行費」。

張慶信強調，自己是通過正當管道申請通行證進入吉隆坡國際機場入境廳，解救一名遭官員刁難和索賄的中國女遊客。

張慶信揭露，吉隆坡國際機場（KLIA）移民局官員才是濫權貪汙的一方，並指事件中的中國大陸女子因語言不通，被移民局官員召入小黑房問話超過15個小時，期間還被索討約1.8萬令吉的「放行費」。他得知事件後，親自帶領部門官員前往機場了解情況，並解救該名女子。

據新加坡《星報》報導，該名女子是中國中央電視台一名高層的私人助理，兩人一同到馬來西亞。這名央視高層順利通關，女子卻被禁止入境，該高層遂向馬來西亞駐廣州總領事館求助。

張慶信表示，接到領事館人員的電話及了解情況後，聯絡反貪汙委員會，並於當日凌晨3時前往吉隆坡國際機場解救女子。

張慶信指出，外國人抵境後遇到這種事已不是首次，認為馬國政府應正視此事，立即展開調查，揪出害群之馬。移民局及反貪會指出，會針對張慶信對機場移民局官員的指控展開調查。

另，據北京媒體透露，目前大陸對央媒出境管制很嚴，處級以上領導的護照都上繳，若沒有上級批准的公派任務，無法正常出國旅行。