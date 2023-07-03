海峽兩岸青年籃賽 蘇州台青隊奪冠

聯合報／ 特派記者林宸誼／無錫報導

為期兩天的2023海峽兩岸體育嘉年華暨第三屆海峽兩岸青年籃球邀請賽2日落幕，由杭州台青隊出戰蘇州台青隊，雙方勢均力敵，最終由蘇州台青隊以73比63，擊退杭州台青隊，奪下冠軍寶座。

當天下午2時，冠亞軍爭奪戰在杭州台青隊和蘇州台青隊之間進行，兩隊實力勢均力敵，一路緊咬，最終蘇州台青隊以73分力挫杭州台青，拿下冠軍。其中蘇州台青隊許繼恩單場30分最高，其他包含狄楚炫、王忠正也都各有16分的表現。

有備而來的蘇州台青隊，陣容最龐大，共30人組團到無錫。蘇州工業園區台協青年會會長江俊彥表示，其實蘇州台青10年前就自行每周抽一天時間練習，有活動就組團參賽。

前2名後，排名依序為無錫台協黑熊隊、南京台生、昆山南波灣、北京台青、西南西北青委會、福州台青。莊敬高職則獲團隊精神獎。

無錫市委常委、統戰部部長周常青擔任開球嘉賓。他表示，希望兩岸青年透過本次籃球邀請賽，以球會友，互學互鑑，以比賽中迸發出拚搏爭先的體育激情和昂揚奮進的精神風貌。

本屆海峽兩岸青年籃球邀請賽，除了北京、上海等大陸各大城市台青籃球隊外，還邀請新北市黎明技術學院與莊敬高職組隊到無錫，共23支球隊參賽。

新北市體育總會與江蘇省體育總會，多年來共同推動兩岸體育文化交流。新北市體育總會副秘書長張佑鐘指出，透過本屆海峽兩岸體育嘉年華，能讓兩岸青年切磋體育技藝，增進彼此友誼。

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