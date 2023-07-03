港車北上 首輛入境珠海

1日零時，「港車北上」政策正式實施。零時09分，一輛香港單牌車通過了海關、邊檢等部門的一站式驗放後，經港珠澳大橋珠海公路口岸入境珠海，成為首輛進入大陸的香港單牌車。

中新社報導，「很快捷，很方便。」嘗到了頭啖湯（粵語，第一口湯的意思）的香港車主李伯欣表示，自己在獲悉港車北上消息後便第一時間申請。

港車北上政策是大陸中央政府支持香港發展，推進粵港澳大灣區建設的重要舉措之一。

「從接收備案數據、審核數據到完成海關備案，全程耗時不到5分鐘，為車主提供最大便利。」港珠澳大橋海關副關長高楊介紹，為保障港車北上順利實施，海關積極參與港車北上政策落地研究，對符合條件入境的香港機動車實行免海關擔保政策。

同時將海關備案手續融入港車北上整體申辦流程，無須香港車主到海關辦事窗口提交材料或申領單證，實現海關備案全程無紙化、網上辦理。

此外，在一站式系統卡口，海關實現無人值守、自動驗放，對無異常且未布控的車輛，海關卡口驗放時長不超過20秒。

港珠澳大橋珠海公路口岸同時也是澳車北上的唯一指定口岸。今年1月1日實施澳車北上政策後，澳門單牌車通關量呈階梯式增長，半年內通關總量已超40萬輛次。

「港車北上車輛網上備案及通關操作流程與澳車北上車輛基本一致。」珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站邊防檢查處處長房智博表示，此前口岸已實行的一站式系統驗放、備案資料共享、候檢車輛疏導等模式，為港車北上政策順利實施提供了重要借鑒意義。

房智博表示，港珠澳大橋珠海公路口岸是大陸唯一粵港澳三地互通的公路口岸，可以預見的是港車北上通關量將迎來持續快速增長。