鐵路暑運 估7.6億人次

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據大陸國家鐵路集團有限公司（大陸國鐵集團）獲悉，7月1日，為期62天的2023年大陸全國鐵路暑期運輸啟動。7月1日至8月31日，大陸全國鐵路預計發送旅客7.6億人次，日均發送1200萬人次以上，較2019年同期有較大幅度增長。

中新社報導，今年暑期學生流、旅遊流、探親流等出行需求旺，鐵路客流預計保持高位運行。鐵路部門精心制定暑期運輸方案，滿足旅客出行和重點物資運輸。

在加大客運能力供給方面，三季度列車運行圖於7月1日同步實施，京津城際鐵路和廣深港高鐵擴大運能，增開進出東北高鐵列車，西部鐵路網提質運營，普速旅客列車運行時間壓縮，旅遊列車運行線全面調整，鐵路客運能力實現新的提升。

在此基礎上，暑運期間還將增加熱門方向和主要旅遊城市間運力投放，安排開行跨鐵路局集團公司的直通臨時旅客列車148列，其中動車組78列。根據客流變化，隨時靈活增開短途旅客列車，通過動車組重聯運行、普速旅客列車加掛車廂等。

在保障重點物資運輸方面，鐵路部門充分用好蘭新、沈山、浩吉、京九鐵路等主要貨運通道能力，大力增開貨物列車，提升保通保暢能力，保障疆煤外運、北煤南運、北糧南運需求。加大電煤保供運輸力度，對發電企業用煤需求實行運力傾斜，為各地迎峰度夏提供保障。保持中歐班列、西部陸海新通道班列、中老鐵路跨境貨物列車穩定開行，保障國際產業鏈供應鏈安全暢通。

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