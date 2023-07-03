陸高溫天數 破一甲子紀錄

大陸國家氣候中心指出，今年以來，大陸高溫日數為一九六一年以來歷史同期最多。今年已發生四次區域性高溫，具有出現時間早、影響範圍廣、極端性顯著等特徵。在高溫極端性的現象上，六月廿二至廿四日，北京連續三天氣溫達到或超過四十度。

大陸中央氣象台昨天繼續發布高溫黃色預警，預計京津冀和江南華南等地持續高溫，局部地區氣溫或高達四十至四十一點六度。

大陸國家氣候中心昨透過微信公眾號發文，截至六月卅日，大陸平均高溫，即日最高氣溫大於和等於攝氏卅五度的日數為四點一天，比常年同期偏多一點九天，為一九六一年以來歷史同期最多。

據發布，今年以來，大陸共發生四次區域性高溫過程，分別是五月廿八日至六月五日，六月六至十二日，六月十四至十七日和六月廿一至卅日。共有三○一個國家氣象站日最高氣溫達到極端事件標準，雲南巧家和元謀、北京湯河口、河北廊坊等一一○站日最高氣溫達到或突破歷史極值。

其中，五月廿八日至六月五日，大陸出現今年首次區域性高溫，比常年偏早十六天。

近十年來，每年六月大陸華北地區都出現高溫過程，但連續多次高溫反覆出現，較為罕見。