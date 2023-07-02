暖！運將見男趕赴車禍現場提義載 到醫院1原因喝斥乘客「結局有洋葱」

香港勝在有好心人！有計程車司機分享工作經歷，指上周五（30日）晚上10時許駛經觀塘偉業街時遇見1宗交通意外，本想幫忙急救，但見有救護人員趕至，便目送傷者送上救護車。後來他在車禍現場附近留意到有男子於馬路上趕緊行走，一問才知對方為傷者丈夫，遂即時接載他前往醫院，又給予對方1包紙巾作安慰。

到達後司機見男子心急找錢付車資，忍不住大聲呼喝，叫對方毋須付錢，先進急症室關心太太情況，但對方仍堅持付了車資。最終他從新聞得知女傷者不幸離世，感到心情沉重，稱已將男子所付的50元車費捐出。不少同業看到貼文也安慰司機，並大讚他熱心助人的行為是「業界之光」。

「給客人一包紙巾，收50元，最後拿去捐」該名計程車司機日前於facebook群組發文，指上周五（30日）晚上約10時半，駛經觀塘偉業街時遇見交通意外，「因為自己上過紅十字會的急救知識課程，攜帶1包急救包放在車裡，所以下車看看能不能救傷者」。不過當時消防及救護員已到場，他便改為在路旁觀察，「目送傷者上救護車去醫院，自己懷着沉重心情繼續上路」。

後來他在偉業街救護站附近，留意到1名男子急忙在馬路上向意外現場方向行走，「心想剛剛才發生一場意外，為什麼還有人在馬路上行走。駛近該男人旁見他甚是緊張，再想他可能正在尋找傷者」，於是他特意折返，一問才知男子為傷者丈夫，「我便叫他上車，告訴他自己知道傷者已送往醫院中」，司機便把男子載到醫院。

車程中司機得知男子打算到車禍現場了解太太的情況，「心中更覺沉重，所以給了他一包紙巾，再說給他聽，到了急診室找警員便是」。到達醫院後，他見到急症室外停泊了接載傷者的救護車，「說給他聽這救護車是送你太太來的，再勸他快點找老婆，不用給錢了」，不過男子仍在心急找現金付車資，司機情急之下只好大喝一聲：「快進去找回老婆吧，不用付錢吧，快進去吧！」

司機表示，男子最終「掉下一張50塊紙鈔（約台幣200元）進車，急腳步往急診室」。而他當晚心情仍未平復，故在石油氣站加氣時捐出該50元抒發心情。他其後返家從即時新聞得知，車禍中的女傷者不幸離世，不禁感到惋惜，故在貼文表示：「在此祝願女士一路好走！最後希望各位師傅馬路上互相守望相助，並祝各位師傅好運。」

貼文引來一眾計程車同業留言，不少人大讚原PO熱心助人的行為，安慰他已盡力做好本份，更稱他為「業界之光」，「為您的行為而鼓掌，對於失去太太的男士確實是傷感的一天，願逝者安息，各人平安」、「好事不怕做，做人最重要無愧於心」、「能幫就幫，香港人精神，師傅，謝謝你，都希望那位失去親人的先生節哀」、「你已盡力幫人，相信該位男士日後都會記得你、感謝你，你是業界之光」。

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文章授權轉載自《香港01》