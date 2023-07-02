護照有假蓋章…陸籍碩士生被馬國扣押近1個月 近乎崩潰絕食抗議

一名中國大陸籍電腦工程師到馬來西亞修讀碩士學位，不料被馬國移民局關押近一個月，令他精神幾近崩潰，絕食抗議。遠在中國的妻子哭訴：「只想他快點回來，哪怕是花錢都行。」

《8視界新聞網》根據《星洲日報》獨家報導，36歲的黃藝來自北京，冠病疫情穩定之後，他就在今年3月到吉蘭丹大學修讀商業碩士課程。由於他患有B型肝炎，他需要特別簽證，才能繼續留在當地上學。

花1700多新元辦簽證卻成了噩夢開端

黃藝花了6000令吉（約新台幣4萬元）尋找「仲介」協助申辦的特別簽證，竟成了他噩夢的開端。

他的代表律師李素樺告訴《星洲日報》，他原定上個月3日和另一名中國籍女同學一起搭乘飛機返回中國，但因護照上擁有假蓋章，而在吉隆坡國際機場遭逮捕，隔日（4日）被關押到移民局扣留所。

「黃藝來馬的簽證只有一個月有效期，他於5月聽信仲介所言，花費6000令吉辦理特別簽證，但這個簽證蓋章出了問題。」

她表示，兩人的案件已在同月13日認罪審結，法官判處兩人各750令吉（約新台幣5千元）的罰款。女同學交付罰款後，已在周二（27日）回國，只剩黃藝仍被關押。

李素樺指出，在司法程序完成後，士毛月扣留中心需獲得總檢察署批下的正式文件，才可釋放黃藝，但文件卻遲遲未送到扣留中心。

她說，黃藝上個月16日被送到扣留中心，與他一同關押的人都是犯罪分子、生病的人，打架事件頻頻上演，令他精神備受煎熬，已瀕臨崩潰。

哭訴生不如死

李素樺透露，她在周二前去探訪時，黃藝已絕食了一天，她唯有勸告對方勿再絕食。不過，因為一周僅能探訪一次的規定，她無法知曉對方是否還在絕食抗議。

「他（週二當天）哭著跟我說他『生不如死』，跟他同房的人幾日前才因肺癆（肺結核）送醫，而他本身也有B型肝炎；他遠在中國的家人都擔心他精神負擔不來之外，身體也不知還能撐多久。」

他的妻子苦盼丈夫歸來，反接獲丈夫絕食的消息，也急忙給李素樺發語音訊息求助，希望能盡快救出丈夫。

她在語音訊息中泣訴，丈夫在馬國並無任何人能幫助他，唯恐他遭遇不測。

她甚至說：「（若他們）想要錢就給他（們）錢，不管要什麼都給他（們），我只想要我們的人快點回來！」

已致函首相多名部長等

李素樺表示，目前面對的困難是，無法確定黃藝的歸期，他的處境也令她感受到無比的壓力，因此已致函首相、多名部長和移民局總監，以期有關單位能給予關注，盡快釋放黃藝。

她也表示，此事令她對國際如何看待馬國感到擔憂，因為外國人在當地受到慘無人道的對待，被騙了錢還要被關押對付。

文章授權轉載自「8視界新聞網」