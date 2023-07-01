北京老年人口465萬 增幅5年最高

中國首都北京市老齡化程度加深，60歲及以上常住人口達465.1萬，增幅5年來最高，占比21.3%，比全國平均多1.5個百分點；撫養系數也持續上升，每2名戶籍勞動力撫養1名老年人。

北京日報網報導，北京市相關部門日前公布「2022年北京市老齡事業發展概況」指出，2022年全市老年人口總量持續增加，占總人口比重不斷上升，老齡化程度進一步加深。

統計顯示，北京市60歲及以上常住人口達465.1萬人，占總人口的21.3%，比2021年增加23.5萬人，增幅5.3%，是近5年增量最多、增長幅度最大的一年，高於同期常住總人口增幅；百歲老年人口計1629人，比2021年增加212人。

此外，北京老年撫養系數也持續上升，為近10年增幅最大。2022年老年撫養系數為51.1%，比2021年增加3.8個百分點，意味北京市每2名戶籍勞動力撫養著1名老年人。

老齡化危機加深的同時，中國嬰兒出生率連年下降，中國最大線上旅行社攜程昨天宣布，自今天起實施新的生育補貼政策，全球入職攜程滿3年的全職員工，不論性別，每新生育一個孩子，將獲每年人民幣1萬元（約合新台幣4.3萬元）的現金補貼，發放至孩子滿5歲為止。

中國出生率從2021年的每千人7.52人，降至2022年的每千人6.77人，為歷史新低。攜程集團董事局主席梁建章曾多次發表有關人口政策的建議，也在公開場合表達對於中國新生人口下降問題的擔憂。

攜程自2015年開始向員工發放孕期交通費、生育禮金和生育醫療補貼等福利，據統計，相較於2015年，2022年攜程員工每年新生兒家庭占比增長147%，其中二胎占比增長329%。

針對攜程這次政策，梁建章表示，「我一直建議政府給有孩子尤其是多孩的家庭發錢，從而降低家庭的生育成本，幫助更多年輕人完成生育多個孩子的願望。同時，企業也可以在自身能力範圍內發揮作用，為社會凝聚共識構建一個良好的生育氛圍」。