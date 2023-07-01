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青藏鐵路今起進入動車時代 列車經改良以應付高原環境

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸「復興號」動車組1日起正式投入青藏鐵路西寧至格爾木段運營，青藏鐵路正式進入動車時代。（取自央視）
大陸「復興號」動車組1日起正式投入青藏鐵路西寧至格爾木段運營，青藏鐵路正式進入動車時代。（取自央視）

大陸「復興號」動車組1日起正式投入青藏鐵路西寧至格爾木段（簡稱西格段）運營，代表青藏鐵路今起正式進入動車時代。據悉，列車將在平均海拔超過3000公尺的青藏高原上運行，最快速度能達每小時160公里，將有效縮短行車時長至6小時內。此外，由於列車需於高海拔、低溫的高原環境上運行，列車也因此有專門的改良設計，提升全車密封性能，並具有抗低溫、防紫外線、防風沙的功能。

綜合央視、人民網報導，青藏鐵路首發復興號動車組C891次列車，將從西寧站始發，途經德令哈，最終抵達格爾木站，全線長829公里，運行速度最快每小時能達160公里，並搭載676名旅客。

過去，西格段一直是普速列車，整趟車程最快的也要7個多小時，慢的要8、9個小時，而動車組列車只需要5個半小時，其中，德令哈至西寧方向最快運行3小時29分，西寧、格爾木、德令哈進入5小時城市生活圈。

報導稱，青藏鐵路西格段自1984年5月通車以來，已歷經近40年的發展，1日正式運營的復興號將西寧、格爾木、德令哈三座城市融入6小時城市生活圈，能夠方便沿線近50萬居民的交通出行，同時也為青藏高原的高質量發展注入新動能。

此外，據報導，由於運行全程都在青藏高原腹地，平均海拔超過3000公尺，夏天紫外線強，風沙也很大，到了冬天則會遇到長時間低溫，因此這趟動車組列車，是專門針對西格段沿線的高海拔、低溫環境等特殊條件設計的，具有防紫外線、防風沙的功能，還能充分適應高原環境，哪怕零下40℃，海拔3500公尺也能正常運行。

青藏集團公司車輛部動車科科長黃齊表示，整列動車組提升了全車密封性能，增加了壓力波保護控制系統，能夠在列車出入隧道或會車時，根據頭車信號及時關閉空調新風口和廢排風口，避免外界空氣壓力急劇變化對車廂內的旅客造成不適。同時，針對高原沸點低的狀況，列車電茶爐還增設紫外線殺菌設施，切實保障供水品質。

青藏高原

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