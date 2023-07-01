上海教授稱「中國不存在房貸壓力大」 遭網友狠批：不說人話

2023網易經濟學家年會夏季論壇中，上海交通大學上海高級金融學院教授陳欣表示，目前中國大陸家庭存款大概是120多萬億，「居民存款遠遠超出房貸」，他分析稱，整體來看中國不存在房貸壓力大的問題。

但該說法引發網友批評，稱這段話是「何不食肉靡」的翻版，亦有網友批評「中國社會現在最主要的矛盾是專家講話不經大腦」、「社會菁英離底層太遠」，不過亦有網友緩頰，稱教授後半段說「只是背房貸的人和擁有存款的人不是同一撥人，存在收入和財產分化的問題。」，網友認為教授重點是在貧富差距的問題，不該把重點放在「中國不存在房貸壓力大」這句話上。

6月30日，《紅星新聞》記者聯絡到陳欣，他回應稱此事是「斷章取義，引發社會誤解」，他完整提供了此次發言的原文，表達他整體的重點是高收入階層和中低收入階層面臨的壓力不一樣。

陳欣強調，自己說的話被斷章取義了。（貝殼財經）

陳欣指出，整體而言，中國並不存在房貸壓力大的問題，因為居民的存款總額遠遠超出房貸，但是存在較為嚴重的結構分化問題。

2023年1月10日，央行統計資料顯示，中國住戶存款累計金額超過120萬億。中國房貸的總量，其實是遠遠低於居民存款總額，只是背房貸的人和擁有存款的人不是同一群人，高收入階層和中低收入階層面臨的壓力不一樣。

陳欣更表示，他認為年輕人可改變觀念，結婚不一定非得買房，租也可以，「因為年輕人過早背負房貸可能會放棄很多選擇」，對於陳欣的解釋，大部分網友表示接受。亦有網友表示贊同稱，房貸壓力大、貧富不均是現在社會的重要問題。

網友表示，「背房貸的都是最底層的老百姓，有存款的都是高收入大佬，確實不是一撥人。」、「肯定的嘛，有足量存款的情況下還要做房貸的基本上是只要現金流的大佬，普通人為了還房貸怎麼可能有存款？」、「換了一個專業名詞就可以忽悠人。這就是專家和普通人的區別。」、「這不廢話嗎？我和馬雲的存款加在一起還是首富呢，我有房貸他有億萬存款 所以我不存在房貸壓力？」

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文章授權轉載自《香港01》