大陸交運部：今年前5月貨物和貨櫃吞吐量實現雙增長

大陸交通運輸部公布數據表示，大陸港口今年前五個月的貨物和集裝箱（貨櫃）吞吐量實現雙增長。其中，港口貨物吞吐量達67.5億噸，年增長7.9%；貨櫃吞吐量達1.22億標準箱，年增長4.8%。

大陸交通運輸部副部長付緒銀於30日國新辦記者會上宣布上述消息。另針對大陸國家主席、中共中央總書記習近平5月赴河北滄州黃驊港考察時，強調要持續港口轉型升級和資源整合，付緒銀表示，交通運輸部規劃了四項重點工作，以優化港口功能佈局、推進港口轉型升級。

一是推進港口資源深化整合，17個省（市）組建港口集團。透過指導地方推動大陸10個沿海省份、7個長江沿線省份，組建了省級層面的港口集團，初步實現了港口資源利用集約化、運營一體化、競爭有序化、服務高效化。

二是推動區域港口群協同發展，三大世界級港口群正在形成。透過優化港口設施功能佈局，加快構建功能層次合理、保障能力充分、戰略支撐力強、安全綠色智慧的港口體系。加強部省聯動，合力推進環渤海、長三角、粵港澳大灣區港口群協同發展，提升世界級港口群的整體競爭力。

三是強化港口鐵水聯運功能。透過充分發揮水路、鐵路運輸比較優勢及綜合運輸組合效率，加快推進集疏港鐵路建設，增強港口集聚輻射能力。今年1至5月大陸全國港口貨櫃鐵水聯運量完成396.1萬標準箱，年增10.2%，有力降低了物流成本、提升了運營效率。

四是提升港口綜合服務能力。透過組織實施港口服務能力提升工程，目前11個沿海集裝箱樞紐海港已基本建立「一站式」網上業務受理服務平臺，網上業務受理單數比例已達86%。

另，付緒銀指出，今年以來，交通運輸部重點推進「穩增長、擴內需」工作，今年前5月，完成水運建設投資734億元（人民幣，下同），年增長30.3%；內河水運建設完成固定資產投資384億元，年增長41.5%，如西部陸海新通道平陸運河工程於5月23日全線動工建設，或如京杭運河浙江段三級航道、小清河復航工程全線通航等，將加快內河水運大通道擴能升級，提升了內河高等級航道網暢通保障能力。

沿海水運建設方面，今年前5月，加大用海、用地和資金保障，推出碼頭改擴建政策，帶動沿海水運完成固定資產投資334億元，年增長16.8%。其中包含，上海國際航運中心洋山港深水港區小洋山北作業區集裝箱碼頭及配套工程、寧波舟山港梅山港區二期工程等一批重大項目建設等