香江風情／香港七月 重啟書展

跨入七月，香港一大盛事是書展的疫後重啟。香港書展號稱亞洲最大型書展之一，過去在兩岸三地文化界都有一定的影響，到今次是辦到相當成熟的第卅三屆，今次要回歸天真，說是以「兒童及青少年文學」為主題了，同時香港書展將有不同層面的變化。

香港書展是民間要求官辦的，香港原來的書展，只是書商們聯合舉辦買書的活動，到八十年代末香港會展中心建成，書商就要求在會展中心辦書展，還要求香港貿易發展局來牽頭承辦，結果越辦越紅火，成了香港七月的固定節目。

在疫情前的十來年間，香港書展被稱有三多：人多、書多、活動多。人多是觀展年年增加，到疫前已近百萬人次；書多是台灣、大陸、香港本地的書商同場競技，再加上外國來的，出版商動不動就六、七百間；活動多是過去十來年香港書展中舉行的作家會讀者等活動，辦得風生水起，一場見面會有數千讀者，也是展會的一個可景。

今次香港書展，亦有許多關注或者說是懸念。首先被關注的是因應香港過去的政治運動，以及當局嚴格執行的港版國安法，這書展有沒有政治審查？主辦者香港貿易發展局說，不會預先審查書籍或設有「禁書」名單，大會只會禁止書商展出淫褻、不雅或暴力的書籍，而書商亦要遵守法律，包括香港國安法。

第二個懸念是今年香港書展是否繼續有人潮？主辦方稱仍有卅個國家地區七百六十間書商參展，所以繼續熱鬧。但今次書展門票漲價，成人票升到卅港元一張，加上主辦方說以兒童青少年文學為主了，會否影響到參觀者的興趣，暫時未知。

第三個懸念是書展的活動，過去香港書展最火紅的節目，是知名作家或新銳作家的亮相，一場見面會上千人的場地會爆滿要開視像分場。今次到目前為止，沒聽到大陸、台灣等地名作家的出場名單，反倒是主辦方增辦不少課外活動，加上會展中心同期辦有「香港運動消閒博覽」及「零食世界」，應不愁沒人流，不愁不熱鬧。