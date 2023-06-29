首屆非洲少林「考功大賽」尚比亞登場 22國弟子相切磋
「天下武功出少林，少林武功蓋天下」，首屆非洲少林「考功大賽」25日在尚比亞少林寺文化中心登場，來自22個非洲國家的功夫高手同台切磋武藝。
據新華社、觀察者網報導，本次少林寺的「考功大賽」，參賽項目包括少林拳、象形拳、通背拳、七星拳等多個拳法和長短器械組別，評審裁判均為少林寺大師，以確保少林「考功大賽」的專業性。
少林寺方丈釋永信在成立大會上表示，「少林功夫享譽世界」。少林考功大賽將不斷推進大陸和各國人民之間的友誼與合作，展現少林功夫健身、明心、和諧的價值。
據悉，「考功」大賽在少林寺被稱為「年終大考」，每年年終都會舉行一次，以禪武、禪醫等七種方式鼓勵習練者勇猛精進，通常在少林寺和各地少林文化中心舉行。今年更是少林寺首次在非洲國家舉行「考功大賽」，與以往又有很大的不同，別具意義。
報導指出，本次大賽共計有來自非洲22個國家，約150名的少林弟子齊聚一堂，共同切磋武藝比劃高下。大賽當天有來自尚比亞、貝南、塞內加爾等13個國家的29名運動員榮獲各組別一等獎。集體項目一等獎則由尚比亞少林寺獲得。此外，還有7位參賽選手被選為「非洲少林功夫之星」。
來自喀麥隆的參賽選手阿諾德認為，少林功夫不僅教會他格鬥技巧，還教導他很多做人做事的道理，讓他增強自信心，提高自律意識。
不少大陸民眾認為，「我覺得挺不錯的，少林寺也算中華文化」。還有人說，「支持宣傳傳播中國文化」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言