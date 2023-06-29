漢服古裝美女慘遭「繫狗鍊」十八禁影片曝光 她發文認戀愛腦越過底線

大陸網紅「煥兒」疑似被流傳全裸性愛影片，在長達30分鐘的影片中，甚至有COSPLAY扮裝遭繫上狗鍊學狗爬、在公廁裸露的橋段，與平日穿起古典漢服的她，形象大為不同。「煥兒」昨(28)日在抖音認了影片中的主角就是她，因為當初戀愛腦越過了底線，在前男友的支使下拍攝了全裸的性愛片，悔不當初的她也表示已向大陸公安報警，請大家勿再轉傳該影片，以免觸法。

在大陸擁有37萬粉絲數的抖音網紅模特兒「煥兒」，近日因自己與前男友拍攝全裸性愛影片受到關注，該起事件在網路延燒一周後，「煥兒」於昨日晚間終於在抖音發文，認了影片中的女主角就是自己，因為當時的戀愛腦，才越過了不該越的底線。

煥兒表示目前已報警處理，針對大家猜測是因與金主拍攝而得的影片，她則否認，不是收了錢才同意拍攝，影片中的男主角是前男友，與前男友在大學時期開始交往，兩人在交往後，男方才開始要求拍攝各種奇怪影片，她起初拒絕男友，但男友會以冷暴力的方式情緒勒索，在前男友數度保證不會將影片外流的情況下，越過了明知不能越過的底線。

煥兒在抖音的自白中還說，前男友剛開始是向她解釋因為手機和隨身碟被駭，但她是抱持懷疑態度已報警，也嚴正呼籲網友別再轉傳該影片，同時希望女孩都能好好保護自己，坦言自己現在十分懊悔：「明知不可為而為之，是我犯下最大的錯誤。」