學生、親子客群回歸 陸暑假旅遊高峰將提前

暑運即將到來，大陸在線旅遊平台同程旅行27日發布《2023暑期出行前瞻報告》稱，由於出行需求旺盛，今年暑期客流高峰將提前一周左右到來，學生和親子客群全面回歸將是暑期亮點。

中新社報導，今年端午假期與大陸全國各地中小學放暑假時間較為接近，這對暑期第一波出發客流高峰的開始時間產生影響。報告預計，2023年暑期第一波出發高峰較一般年份早一周左右，並與端午假期形成銜接，熱門客運場站、機場的客流量將持續高位運行。

同程旅行數據顯示，暑期大陸國內機票均價將保持高位。今年民航暑運客流高峰主要分布在兩個時段，一個是7月6日至7月20日前後，大陸國內機票均價維持在900元至1000元（人民幣，下同）之間的相對高位；另一個是8月2日至8月20日前後，大陸國內機票均價維持在900元至1100元之間。

報告指出，今年暑期大陸國內機票均價較去年同期上漲了約32%，較2019年同期上漲了約5%。旺盛的出行需求是支撐暑期機票價格上漲的主要因素。

基於對同程旅行出行數據的分析，報告預測，今年暑期學生客群占比預計將達到33%，超過2019年同期水平。此外，2023年暑期親子遊將迎來全面復甦，出遊人次有望超越2019年同期。

報告認為，隨著親子和學生客群的全面回歸，暑期出行熱門客源地和目的地構成整體也將逐漸恢復至疫情前格局。同時，新開高鐵線路以及新建文旅設施將推高相關目的地的暑期出行熱度，加上旅遊消費追逐冷門、個性化的新潮流，預計將會湧現出一批黑馬目的地。