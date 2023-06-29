深化合作 中越邊關旅遊節登場

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

2023年廣西‧憑祥中越邊關旅遊節27日在廣西崇左憑祥市開幕。來自中國大陸和東協國家的嘉賓、客商歡聚邊城，共敘合作發展。

據中新社報導，本屆中越邊關旅遊節以「實施RCEP發展戰略、深化東協合作發展」作為主題，舉辦2023年中越（憑祥）邊民大聯歡文藝晚會、2023年中國‧東協（憑祥）進出口商品交易會、首屆中國—中南半島跨境物流重點口岸城市合作論壇等多項文旅以及經貿活動。

越南諒山省工貿廳廳長阮庭岱表示，今年，越中兩國將對方列入恢復出境團隊遊試點國家，推動雙方旅遊合作邁入新階段。諒山省將和廣西壯族自治區共同落實《浦寨（中國）—新清（越南）跨境旅遊合作區備忘錄》約定事項，開發跨境旅遊精品線路，推進越中跨境旅游出入境通關便利化，進一步推動跨境旅遊發展。

廣西有3市8個縣（區）與越南接壤，有1000多公里的陸地邊境線，沿線文化旅遊資源豐富。廣西壯族自治區文化和旅遊廳副廳長賴富強表示，廣西將進一步深化與越南等東協國家在文化交流、旅遊合作、經貿往來、人才培養等方面合作，構建更加便捷的溝通和對話機制、完善更高效的跨境產業供應鏈價值鏈體系，提供更豐富的文化旅遊產品供給，推動構建中國—東協命運共同體。 　　

崇左是大陸面向東協開放合作的前沿城市，是通往越南乃至東協最大的陸路口岸和最便捷的國際貿易通道，也是大陸邊境貿易第一大市。近年來，崇左市加強與東協各國合作，貿易、物流、勞務、旅遊、金融等跨境合作取得積極進展。崇左市外貿進出口總額在廣西率先突破2000億元（人民幣，下同）大關，2022年達2219.7億元。

在旅遊節開幕式現場，參會代表共簽約跨境工業品交易中心項目、中越（憑祥—同登）跨境產能合作園區項目、東協跨境合作農作物種苗繁育中心合作項目等多個產業項目。

東協 越南

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