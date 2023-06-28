哪種味道最難熬？他怨搭電梯聞香水味想吐 網友：真正的「臭味炸彈」是它

電梯關門後就是密閉空間，一旦傳出異味，裡面的人很難避開。有香港男性分享難受經驗，指早上搭電梯時，有1名陌生女子進來，頓時「俗氣香水味充斥」，直言想吐。貼文引來網友共鳴，細數種種難熬異味，有人表示，公司同事的「香水味都很濃烈，好難熬」，但有人則指「夏天汗臭味更難受」，不過有網友提出有一種氣味比香水味和汗臭味更可怕，「汗臭加香水是炸彈」，當中更有網友憶述當年遇到的誇張反應，引來別人大讚。

原PO在臉書社團「將軍澳主場」發文表示，「早上搭電梯，有女人進來後，俗氣香水味充斥」，更以表情符號表達自己想吐。貼文引來不少過來人留言，「有個同事他的香水味很濃烈，好難熬，每天聞那味道，就知道他來了，連他經過走廊，都會留下一股味」、「香水會越噴越濃，我自己已經習慣那個味道了」。

有網友則指出其他氣味同樣難熬，「其實夏天男生的汗臭味更難受」、「說的好像女人沒有汗臭一樣...公平一點，都很臭」，甚至有人二選一，「不聞香水味，那就狐臭味，選！」、「有時遇到狐臭味加香水味...真的會請對方先走吧」，更有網友提出「汗臭加香水是炸彈」。

有網友分享過去經歷，更指曾經遇到有人使出反制措施，「有個叔叔問『誰早上噴殺蟲劑』，讓一個女孩超無奈」，這段留言引來其他網友形容「很棒」、「笑死我」。

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文章授權轉載自《香港01》