中消協消費維權報告 五月天演唱會無故退票被點名

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
五月天7度站上北京鳥巢開唱，全場粉絲爆滿。圖／相信音樂提供
五月天7度站上北京鳥巢開唱，全場粉絲爆滿。圖／相信音樂提供

在中國消費者協會（中消協）27日發布的618購物節消費維權輿情分析報告中，此前廣受網友熱議的五月天演唱會無故退票事件、藝人胡兵東航50萬積分被清零事件均被點名。

中新社報導，中消協對6月1日至6月20日期間相關消費維權情況進行了網路大數據輿情分析。報告顯示，監測期內，共收集有關演出票務類負面信息近110萬條，負面信息呈集中趨勢，在6月13日出現峰值。 　　

報告稱，6月以來大陸多地舉辦演唱會，搶票、退票、黃牛等詞語頻繁出現在網路輿情吐槽聲中。人們對於大麥網等相關票務平台退票問題質疑不斷，主辦方、經紀公司、票務平台、消費者等多方間的矛盾難以釐清。

其中，報告特別提及，不少網友質疑五月天演唱會訂單異常，以及大麥網回應嵩山音樂節疑似跳票的事件，並強調，從本次輿情監測中發現的兩個事例來看，引發消費者質疑追問的都指向票務銷售平台。 　　

權益規則方面，監測期內，權益規則類輿情關注焦點主要在藝人胡兵東航50萬積分被清零事件。此外，女子吐槽百果園使用團購券被區別對待事件也引發關注。針對兩起事件，中消協認為，部分企業在從消費者權益視角出發制定執行規則方面仍存在不足，企業的處理方式應更有溫度和更人性化。

針對上述輿情事件，中消協呼籲加強演出票務運行、票源流向的監督管理，探索建立大陸全國統一的演出票務監管服務平台，實時監測演出票源及流向，推動票倉公開透明，促進演出票務公平交易。同時，呼籲各類經營主體從回應消費者合理訴求、提升消費體驗感知著眼，尋找並構建更具誠意、更顯善意的商業模式。

演唱會 東航

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