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53歲重返校園！陸科技巨頭曬北京清大錄取通知 網調侃：這是去招聘吧

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為大陸科技公司360創辦人周鴻禕。（截圖自央視）
圖為大陸科技公司360創辦人周鴻禕。（截圖自央視）

學無止盡，大陸知名科技巨頭360公司創辦人、董事長兼執行長周鴻禕在微博上宣布，考上北京清華大學博士班，將重返校園，並曬出錄取通知書，掀起大陸網友討論。

根據每日經濟新聞，周鴻禕27日在個人微博曬出北京清華大學錄取通知書，其內容寫到，「終於考上了，希望360智腦幫助我順利畢業。」其中，通知書上顯示，周鴻禕被清華大學計算機科學與技術系電子信息學系錄取，將攻讀非全日制、定向就業的博士學位。

「周鴻禕讀博士班」消息一出，立刻登上微博熱搜。有網友調侃，「定向就業是去哪裡就業？」、「你這是招聘去了吧，畢業之後同班同學都去360了」、「讀書只是人家的興趣愛好，就好像我也能面不改色炫空一瓶烏蘇一樣，我一點都不嫉妒」。還有網友戲稱，「（周鴻禕）寫論文不能用360智腦。」

據極目新聞報導指出，周鴻禕生於1970年，現年53歲，於1992年從西安交通大學電信學院計算機系畢業，而後，由於在校成績優異獲得保送資格，進入西安交通大學讀管理學院系統工程學研究所，於1995年取得碩士學位。

報導還稱，清華大學該科系與周鴻禕的360定位極為契合。文章預測，周鴻禕本次讀博的研究方向可能正是與360智腦或大模型相關。而在13日，他也於360智腦大模型應用記者會上，正式發布其公司AI新產品「360智腦大模型」。

此外，周鴻禕近期在談到如何填報專業和志願時，他也將這個問題與人工智慧（AI）、大模型結合。他表示，「有人問我高考怎麼填志願，在我看來好專業比上什麼大學更重要。」他還稱，有人問他什麼專業不會被人工智慧淘汰，「我認為AI未來的發展會『以人為本』」，大模型是人類歷史上最偉大的工具，同時也是「輔助駕駛」的工具，應該成為人的好幫手，並稱，AI「不會完全替代人的工作」。

大陸53歲科技巨擘360創辦人周鴻禕宣布，考上北京清華大學博士班，並曬出錄取通知書。（取自微博）
大陸53歲科技巨擘360創辦人周鴻禕宣布，考上北京清華大學博士班，並曬出錄取通知書。（取自微博）

清華大學 北京

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