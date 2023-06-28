神仙打架？近500人競爭1個中石油行政職缺 多名清華、北大博士搶瘋

「神仙打架，太捲了！」大陸央企國企等招聘崗位的「內捲」程度也在不斷加劇。近日，有網傳截圖顯示，224位世界名校的碩博生應聘中石油的某綜合行政職，而這個職位需求僅為1人。一個中石油行政職位，居然有470人應徵，當中就有不少北大清華的博士。

據紅星新聞，但幾百位名校碩博生競爭中石油一個行政職，並不是空穴來風。中石油總部2023屆秋招，要求大陸全國排名前十院校，碩士及以上學歷。「我參加了中石油、中石化、煙草、國家電網、移動、電信、中行、建行、農行、招行、中信、浦發、民生等等的校招。」應屆畢業生胡雯（化名）說道，「這裡面，中石油中石化是最捲的。」

畢業於人民大學管理學碩士的胡雯，是今年的應屆畢業生，從去年開始便在投簡歷、筆試、面試，力求找一份安穩的工作。其實胡雯的學歷已經超過了絕大多數畢業生，但還是感到壓力巨大，「有的職位我都不敢投。」

胡雯出具了一份中石油某綜合行政職進入面試名單截圖，「每個職位都差不多，都是這個背景，有很多清華北大的博士都在裡面。」

報導稱，每年校招期間，中石油、中石化等公司都會對進面人員及擬錄取名單予以公示，公示期為5天。

紅星資本局注意到，在中石油、中石化的校招公告中，一般學歷要求為本科和碩士，並通過大學英語四六級考試，但這僅僅是大範圍招聘下的一條及格線，不同公司不同崗位的要求各有不同。

如中國石油天然氣集團有限公司總部2023屆秋招要求，應聘者學歷在碩士以上；且畢業院校為泰晤士世界大學排名前30名和中國國內排名前10名大學、學科評估結果為A+的大學；此外還需大學英語六級考試496分及以上，或新托福考試96分及以上，或雅思考試7分及以上的英語水平，或相應的其他語種水平。

「有了這些，只是具備了筆試資格。」胡雯表示，「後面還有通用筆試、有的分公司職位還需要加一輪英語面試，然後是面試。」過五關斬六將後，中石油、中石化不同的公司將為員工提供不同的薪酬福利。

報導稱，「只招全球名校」的中石油總部將提供中國石油統一薪酬標準和進北京落戶的薪酬福利。其他分公司也有不同的福利標準，如中石油蘭州石化分公司提供六險兩金；吉林石化分公司提供為期三年的每月人才補貼等。

紅星新聞報導，儘管中石油、中石化部分職位的招聘要求已近乎嚴苛，但仍有源源不斷的應屆生報名應聘。中石油官網上，專業性較強的崗位如鑽井工程、油氣田開發、煉油工藝技術等，報錄比在幾十人不等。

但一些文科屬性較強的職位，報錄比都達到了200人以上，如綜合行政職470:1，財務資產413:2，法律事務582:2。而且這樣的報錄比不僅僅體現在公司總部，在其他偏遠地區，如青海、新疆等分公司也展現出相同的特點。

報導稱，在大陸各大社交平台上，有一些求職者吐槽中石油的招聘體驗。此外，也有很多求職者交流筆試、面試經驗和真題，探討應聘技巧。

6月27日，紅星新聞曾就相關校招事宜致電中國石油，未得到有效回復。