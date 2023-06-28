上門吸腳趾！他驚見重口味服務廣告 每小時收費超便宜

玩這麼大？有網友於網路分享一張照片，有網友好奇多少人暗藏獨特癖好，要玩吸腳趾，才會有人在公眾場所牆上貼廣告，提供全天候24小時「上門吸腳趾」服務，收費極低廉，每小時僅需付50元（約新台幣197元）。網友紛紛驚呼，「這麼重口味」，甚至想像噁心畫面，「突然有個想法，如果有灰指甲和香港腳怎麼辦？」，也有人感嘆，真的是「謀生艱難，錢不是那麼容易賺！」另外，還有網友透露，過去不時流傳類似的「上門吸腳趾」宣傳，「通常是討債公司的手法」。

該網友於臉書社團「大埔人大埔谷」發文，笑問「請問是他跑去吸人，還叫人吸他？在線等！」，只見照片中，「周生」於牆上貼廣告，寫道「上門吸腳趾，24小時服務，每小時50元」，並把廣告下方剪成4張紙條，供有興趣者撕下電話號碼聯絡。

網友留言表示服務「太便宜了」，「吸也好，被吸也好，是要吸整個50分鐘？吸5分鐘腳趾都皺了」、「挺有趣，看出他對這行有很大抱負」，也有人提出其他要求，「有沒有吸鼻屎？」

有網友笑說，既然原PO好奇實際服務情況，何不致電試試，「有電話自己打去問吧」、「你試一試，試完讓我們知道」。有網友則認為收費過低不合理，猜測「周生」可能是欠債人士，被貼廣告討債，「通常是討債公司的手法」，事實上，過去不時流傳出類似的「上門吸腳趾」廣告。

有網友分享一張照片，有人於牆上貼紙條，提供24小時「上門吸腳趾」服務。圖／擷自臉書社團「大埔人大埔谷」

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文章授權轉載自《香港01》