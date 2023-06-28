中國限LGBTQ集會 上海驕傲節再停辦

中國政府最近以維安為由，不允許少數族群遊行爭取權益！據外媒報導，中國政府近來透過不允許集會、刪除微博公眾號與關押維權律師與運動領袖等方式，壓制中國境內LGBTQ的發聲管道。據估計，中國境內有7500萬人是LGBTQ族群（5%），但近年來中國政府極力想打擊陰柔氣質文化，也讓相關族群吃了不少苦頭。

限縮LGBTQ集會

根據《英國廣播公司》28日報導，中國最大的同志活動「上海驕傲節」已經2年沒有舉辦，主辦單位申請時都遭到中國政府拒絕舉辦活動。由於在中國，集會遊行是違法的，所以過去上海驕傲節都是用跳舞派對、路跑與電影欣賞等模式規避，但如今連這樣的活動都無法舉辦，頂多只能舉行小型的選美比賽。

除了上海之外，如知名的北京LGBT中心也被中國政府宣布關門，各省的主要大型遊行也無法舉辦，有些多元性別運動領袖也被逮捕，遭政府逼迫要將LGBT相關團體停止運作才能放人，這些運動領袖的朋友與家人也常常被警察騷擾、盤問，讓他們產生很大的心理壓力，有人甚至直接移民國外，以逃避騷擾。

5%人口是LGBTQ

據統計，中國境內約有5%人口是LGBTQ族群，許多人並組成團體爭取如同性婚姻等權利，中國雖在1997年將同性戀除罪化、2001年不視為心理疾病，2019年人大還將「同婚合法化」作為優先立法任務，但至今中國同婚仍未被承認，且近年來隨著共產黨對社會監控增加，相關集會與活動都更難舉行。

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