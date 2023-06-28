63社團14活動 海峽兩岸交流節開跑

以「聯接互動·融合發展」為主題的海峽兩岸社團交流節26日在北京開幕。兩岸63個社團（機構）採取分期分批的方式舉辦了14場交流活動，涵蓋文化體育、旅遊民宿、醫療衛生、消防安全、基層治理等多個領域。

中新社報導，「本次活動歷時長，兩岸業界參與人數多，涉及領域廣，對促進兩岸專業領域交流具有積極作用」。北京海峽兩岸民間交流促進會秘書長鄧勁松表示，海峽兩岸社團交流節是兩岸民間社團共同打造的促進兩岸民間交流合作的重要平台，為期8個月的時間裡，大陸36個社團組織和台灣27個社團組織將在多個領域展開交流互動。

作為社團代表，北京市茶業協會會長陳方俊在致辭中表示，交流節為兩岸社團向更深領域的合作提供了開放、分享、互惠的平台，對深化兩岸各領域、各產業間多元化的融入和互動，對推動兩岸經濟蓬勃發展有著深遠意義。

台灣中華海峽兩岸婦女經貿文化交流協會與北京多個社團長期保持合作，該協會理事長蔡玲蘭致辭表示，兩岸同胞都是中國人，血濃於水、守望相助的天然情感和民族認同是任何人任何勢力都無法改變的。兩岸關係和平發展要兩岸同胞共同推動，靠兩岸同胞共同維護，由兩岸同胞共同分享。

中華民族發展基金會董事長、台灣海基會前董事長林中森通過視頻致辭表示，交流節對促進兩岸社團交流與合作將起到積極作用，希望兩岸社團人士加強交流合作，促進兩岸民眾心靈契合，擴大深化兩岸經貿文化等領域的交流合作。

海峽兩岸社團交流節由北京市朝陽區人民政府、北京海峽兩岸民間交流促進會、中華民族發展基金會聯合主辦。交流節開幕式後還舉辦了「相約朝陽 情築兩岸」—第八屆「悅動高雄」兩岸交流活動。