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兩岸青年論壇 上海、台北連線

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海報導
上海、台北連線，舉辦兩岸青年科技創新發展論壇。記者林宸誼／攝影
上海、台北連線，舉辦兩岸青年科技創新發展論壇。記者林宸誼／攝影

上海和台北27日透過視訊連線方式，舉辦「兩岸青年科技創新發展論壇」，與會者建議創業者現在不要追風口，不要追概念，不要投機。要踏實找到對社會可持續發展創造價值的機會。

上海市閔行區台辦主任張海平致詞時表示，全球化挑戰愈來愈多，青年就業成為問題，但是唯有奮鬥，唯有思考才能有出路，唯有投入，才能有收穫。所以相信今天這樣的模式，給大家一種思考的這個起點。不管今後從事什麼樣的工作，但是只要奮鬥了，就會收穫。

中國國民黨青年部主任陳克威認為，論壇的意義不僅在於技術和創新的交流，更在於真正彼此的瞭解和信任，促進兩岸青年合作共贏。

陳克威指出，兩岸科技創新發展中存在著巨大的合作潛力。無論是台灣的創新企業，還是大陸的科技巨頭，都擁有獨特的優勢和資源。兩岸的合作更是背靠大陸龐大的內需市場，進而投射覆蓋到全世界無限市場中。

曾任上海、台北多場創業大賽評審的上海零號灣創業投資有限公司總經理張志剛指，全球不管在政治、經濟、文化，甚至某些軍事上的衝突，是必然的過程。已占據絕對優勢位置的保守力量，必然會抑制新的力量成長，所以在這過程中間確實會比較難受。但10到20年的時間全球重構必然會完成。

因此張志剛建議創業者，千萬不要再去追風口，不要追概念，不要投機。因為不對稱的問題，資源不對稱的問題，在AI時代都解決了。因此一定要踏踏實實的去找到對社會可持續發展創造價值的機會。

論壇主題為「融合創新，共贏未來」，邀海峽兩岸的青年學者、青年企業家參加，推動兩岸在科學技術、創新創業、專業技能等方面的信息互通，並結合自身優勢在各大領域尋求深度合作。

青年 創業 上海

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