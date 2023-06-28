陸最長智軌線路試運行

由中國鐵建鐵四院設計的大陸最長智能軌道線路—宜賓智軌快運系統T4線正線26日載客試運行，標誌著這條線路即將投入正式運營。

新華社報導，宜賓智軌快運系統T4線全長46.69公里，分為正線及支線，串聯宜賓市臨港新區、羅龍工業區、南溪區等重要城區節點。全線共設地面站22座、停車場1處。線路設計時速70公里，充電制式採用首末端車站架空充電軌充電，區間及中間車站由車載儲能電源牽引的供電型式。

據鐵四院項目設計負責人喬俊介紹，智軌又稱「虛擬軌道列車」，即沿著地面畫線虛形軌道行駛的公路列車，融合了現代有軌電車和常規公交的優勢，具有自主導向、軌跡跟隨、全電驅動、智能駕駛等功能。

宜賓智軌快運系統T4線是「萬里長江第一城」宜賓市第二條即將正式投入商業運營的智軌線路。項目建成後將進一步推動宜賓建設西部地區最大的智能軌道交通產業基地，便利市民高效出行。