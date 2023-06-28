聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸最長智軌線路試運行

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

由中國鐵建鐵四院設計的大陸最長智能軌道線路—宜賓智軌快運系統T4線正線26日載客試運行，標誌著這條線路即將投入正式運營。

新華社報導，宜賓智軌快運系統T4線全長46.69公里，分為正線及支線，串聯宜賓市臨港新區、羅龍工業區、南溪區等重要城區節點。全線共設地面站22座、停車場1處。線路設計時速70公里，充電制式採用首末端車站架空充電軌充電，區間及中間車站由車載儲能電源牽引的供電型式。

據鐵四院項目設計負責人喬俊介紹，智軌又稱「虛擬軌道列車」，即沿著地面畫線虛形軌道行駛的公路列車，融合了現代有軌電車和常規公交的優勢，具有自主導向、軌跡跟隨、全電驅動、智能駕駛等功能。

宜賓智軌快運系統T4線是「萬里長江第一城」宜賓市第二條即將正式投入商業運營的智軌線路。項目建成後將進一步推動宜賓建設西部地區最大的智能軌道交通產業基地，便利市民高效出行。

標誌

延伸閱讀

鎖定2050年淨零排放 聯想集團成陸首家淨零目標企業

蘇州接軌上海 地鐵跨省互通

影／禁沙灘車護生態 宜蘭南澳南溪可提高小燕鷗孵化率

寧德時代將推出全新車用電池 快充10分鐘續航力超過400公里

相關新聞

兩岸青年論壇 上海、台北連線

上海和台北27日透過視訊連線方式，舉辦「兩岸青年科技創新發展論壇」，與會者建議創業者現在不要追風口，不要追概念，不要投機...

就業難 大陸青年爭著「上岸」 近6千人搶1公職

「下海」這個詞，在大陸改革開放初期，是指政府機關、企事業單位人員，離開原本體制內的工作，自行創業或經商。當年，許多懷抱雄心或不滿於現狀的人紛紛下海闖蕩，不少人最後甚至成為中國大陸改革開放後第一代的民營企業家。然而在改革開放40多年後的今天，以「宇宙的盡頭是編制」為精粹的「上岸學」，卻成為當前大陸網路熱詞。

廣汽飛行汽車首亮相

6月26日在廣州舉行的2023廣汽科技日，廣汽飛行汽車GOVE首次亮相。廣汽集團還發布了搭載氫電混合系統的整車、全球首款...

陸最長智軌線路試運行

由中國鐵建鐵四院設計的大陸最長智能軌道線路—宜賓智軌快運系統T4線正線26日載客試運行，標誌著這條線路即將投入正式運營。

63社團14活動 海峽兩岸交流節開跑

以「聯接互動·融合發展」為主題的海峽兩岸社團交流節26日在北京開幕。兩岸63個社團（機構）採取分期分批的方式舉辦了14場...

陳建州涉非禮大牙最高判監10年？ 香港大律師：不來將束手無策

台灣捲起「#MeToo」風暴，藝人大牙（周宜霈）從黑人陳建州主持的節目《我愛黑澀會》發跡爆紅更曾擔任助理主持...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦