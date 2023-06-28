6月26日在廣州舉行的2023廣汽科技日，廣汽飛行汽車GOVE首次亮相。廣汽集團還發布了搭載氫電混合系統的整車、全球首款乘用車氨發動機、N合一集成電驅系統以及廣汽魔方場景共創平台等一批科技成果。

中新社報導，廣汽飛行汽車GOVE利用分離式機體構型，飛行艙和底盤可自由分離或組合，在動態一體中達到飛行和地面行駛、飛機和汽車兩大場景利用。

地面場景中，GOVE搭載ADiGO PILOT自動駕駛系統，使底盤成為全自動移動起降站點，飛行汽車既能即飛即降，也能全向移動，並具有共享屬性，讓飛行艙自由配對、隨時補能。空中場景上，GOVE採用90%的輕量化復合材料，搭載三余度飛控系統和多目識別技術，實現汽車飛得更高更穩。在空地對接方面，航空航天級別的高精度對接技術的應用，使飛行艙在降落時能被底盤提前瞄準、精準對接。

關於飛行安全保障，GOVE雙備份多旋翼動力系統的冗餘設計，讓飛行艙即使在空中出現單套動力單元異常，也能夠完成既定飛行任務。

廣汽集團總經理馮興亞表示，飛行汽車GOVE代表了廣汽對立體出行的探索，集團將以此飛行汽車項目為出發點，帶動上中下游產業鏈共同投資運營，打造「多元站點-地面交通-空中交通」全鏈條立體出行服務。

廣汽自主研發的全球首款乘用車氨發動機，以液態氨為燃料，通過精確控制液態氨燃料供給相變過程，使發動機運轉平順穩定，並利用超高能點火技術實現了缸內氨燃料的可靠點火，功率達到120千瓦，減碳率提升到90%。

此外，去年廣汽科技日發布的钜浪-氫混動系統，經過一年的研發及驗證，此次成功搭載在旗艦車型廣汽傳祺智電新能源E9上，這也是中國內地第一款搭載氫混系統的整車。