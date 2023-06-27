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陳建州涉非禮大牙最高判監10年？ 香港大律師：不來將束手無策

香港01／ 撰文：朱加樟
黑人和大牙曾在香港留下紀念合照。圖／摘自臉書
黑人和大牙曾在香港留下紀念合照。圖／摘自臉書

台灣捲起「#MeToo」風暴，藝人大牙（周宜霈）從黑人陳建州主持的節目《我愛黑澀會》發跡爆紅更曾擔任助理主持，大牙今日（27日）指控陳建州在2012年兩人在香港錄製節目期間，對方作出性騷擾行為。

《香港01》向香港大律師陸偉雄查詢相關法律問題，陸偉雄表示，根據女方描述，男方的行為涉及非禮罪，女方完全可以在香港報警，但是如果女方在11年後才報警而又無合理理由和證據，相信立案、定罪的機會均很微。

據大牙描述，兩人2012年在香港的酒店住宿期間，陳建州進入其房間，一進入房間就撲到床上，其後大牙更被陳建州從背後環抱，大牙掙扎後隨著陳建州倒到床上。

香港大律師陸偉雄解釋，根據女方描述，男方的行為可能涉及香港法律的「猥褻侵犯罪」，即俗稱「非禮罪」。根據資料，猥褻侵犯是刑事罪行，最高可處10年監禁。

陸偉雄指，事件在香港司法區發生，女方完全可以在香港報警，男方如果犯法的話要面臨的後果也與本地人無異，這與雙方是否外籍人士無關。

不過陸偉雄解釋，非禮案件的重點在於女方在事後有無作出「新近投訴」（recent complain），例如在事後短期內將事件告知身邊的人，不然在11年之後才指證男方曾經非禮自己，會被質疑對事件印象朦朧，假如又無閉路電視或獨立證人佐證，或者事後無驗傷等程序，將對女方不利。

陸偉雄指，此外女方也會被質疑為何11年之後始作出指控，假如沒有更好的證據，他相信香港警方立案機會很微；即使立案，在法庭上的定罪機會同樣很微。

陸偉雄續指，假如香港警方不立案，女方仍可循私人檢控控告男方，不過如果警方因證據不足而未立案的話，私人檢控亦會面臨同樣問題。

最後，陸偉雄指，假如香港警方立案後，男方永遠留在台灣而不踏足香港，香港警方將無法拘捕男方以作出檢控。由於香港與台灣沒有任何司法協作及引導條例，即使更嚴重的陳同佳案件也是束手無策，何況是較輕微的非禮案件。

陳建州今天透過律師發表聲明，表示2012年7月香港製作節目行程，當事人均為團體行動，絕無周宜霈（大牙）稱私人獨處之事實，周宜霈之指控毫無根據、全屬虛偽不實。聲明表示當事人行事坦蕩，如有行為缺失絕對願意積極面對，但若有不實指控，無端耗費社會大眾視聽及媒體資源，實為不妥。本律師將依當事人委託，依法追究相關法律責任。

大律師陸偉雄認為，根據女方描述，男方的行為涉及非禮罪，女方完全可以在香港報警，但是如果女方在11年後才報警而又無合理理由和證據，相信立案、定罪的機會均很微。（香港01）
大律師陸偉雄認為，根據女方描述，男方的行為涉及非禮罪，女方完全可以在香港報警，但是如果女方在11年後才報警而又無合理理由和證據，相信立案、定罪的機會均很微。（香港01）

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文章授權轉載自《香港01》

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