女童撞翻熱火鍋燙傷 家長要求全額賠償遭拒！監視畫面曝掀論戰

中國大陸河北滄州22日發生一起火鍋店女童燙傷的意外，女童撞上一名正端著火鍋的女店員，被火鍋潑了一身，導致全身多處二級燙傷，店員手臂也被熱湯燙到，家長要求店家全額賠償卻遭拒，事後監視器畫面曝光，引起許多網友討論雙方的責任。

從監視器畫面中可以看到，當晚約8點31分左右，一位穿著黑衣的女服務生在收拾桌面，準備將客人沒吃完的火鍋端進廚房，轉身跨步時一名女童跑跳著經過，正好撞上店員右手臂，以致於火鍋翻倒、熱湯灑出。據女童家長稱，女童送醫後診斷是二級燙傷，並貼出女童在醫院上半身全身包紮的照片，要求店家必須全額賠償；火鍋店老闆則表示，當時是女童跑上來撞店員的，且店員手部也燙傷，手腕處還起了水泡，決定直接走法律程序。

事件發生後掀起中國大陸網友熱議，「還好影片出來了，當時有人質疑是不是小孩亂跑了，家長還一口咬定說沒有」、「誰賠誰還不知道呢，孩子家長不好好管」、「服務生真倒霉」、「必須全額賠償員工的醫藥費和誤工費以及精神損失費」、「店員必須走法律程序，要求家長賠償」、「我假期班打工時都有培訓的，熱菜一定要觀察四周有沒有人，但是再觀察，亂跑的孩子你也避之不及」。

也有人認為「店家有責任，但不應過30%，家長的責任很大」、「有一說一，服務員那個轉身也是挺突然的，換成大人路過也一樣會撞到」、「嗯店員有一點點責任，既然知道自己捧著的是滾燙的湯，至少移動前該先看看四周」。