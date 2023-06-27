成都世界大運會 7月28日登場

聯合報／ 記者林昉柔／四川報導
四川成都將於7月28日舉行世界大學生夏季運動會。圖／主辦單位提供
四川成都將於7月28日舉行世界大學生夏季運動會。圖／主辦單位提供

第31屆世界大學生夏季運動會將在7月28日於四川成都舉行，自年初開始，整座城市都在為這場盛大的體育賽事運轉，參與團體與人員眾多，其中也不乏許多在川台青、台生的身影，利用自身所長在四川結合賽事，發揚成都之美。

來自台灣、就讀西南財經大學的學生蔡宗南經過層層關卡後，成為本次大運會賽事的志願者，他表示，從報名到入選，確實是一個不容易的過程，在經歷了報名表與簡歷提交後先完成了筆試測試，然後又經過學院審核、校級面試、用人單位選拔等層層篩選環節，才最終成為大運會的一份子。

本次，蔡宗南將擔任大運村競賽諮詢崗位，為來自各代表團的運動員提供志願服務，他認為，這樣一份職責，不僅要全方面了解大運會各項知識，還需要學習急救、禮儀、文化等專業知識，而這也是一份全新的挑戰，「在擔任志願者期間，我肯定會將在大運村遇到的趣事與故事，拍下照片和朋友們分享，也將這段難得的經歷和寶貴的收穫，分享給他們。」

除了在會場為賽事提供志願服務之外，四川台青林姿佑以成都市民推廣大使的身分，結合本身教育事業，以成都大運會主題舉辦了多場活動。

林姿佑表示，在四川的台灣家庭相當多，為了讓更多在四川生活的小朋友了解蜀文化、台灣文化以及大運會文化，將三方文化相結合，策劃了許多親子活動，透過學習、了解與趣味競賽的模式，將成都大運會與台灣元素融合，讓大家能夠更深入了解。

同時，她介紹到在大運會這段期間，成都市台協青年委員會也成立了大運會志願隊，準備迎接從台灣來的運動員，也將全力去做兩岸的橋樑。

運動 面試 親子

延伸閱讀

新婚2年被家暴16次 四川孕婦「掛糞袋」維生

呼叫麵食控！「一流二事素椒麵」信義店悄開幕　加碼主廚新菜色「日式中華擔擔麵」必點

尋子22年圓夢…四川父帶臭豆腐團圓 訂1萬個包子謝恩人

四川理科學霸心情平靜 查完高考成績就睡了 母：平時不愛玩手機

相關新聞

福建口岸端午兩岸往來旅客同比增20倍

廈門出入境邊防檢查總站25日披露，今年端午三天假期（6月22日到24日），福建口岸共查驗兩岸往來旅客1.3萬餘人次，較去...

成都世界大運會 7月28日登場

第31屆世界大學生夏季運動會將在7月28日於四川成都舉行，自年初開始，整座城市都在為這場盛大的體育賽事運轉，參與團體與人...

廣角鏡／福州新版斑馬線

福建福州東街口最近出現新版斑馬線，黃白紅三色的交通標識，方便汽機車、腳踏車及行人有序通行。

新婚2年被家暴16次 四川孕婦「掛糞袋」維生

四川成都謝女士近日在網上自爆，她與丈夫結婚兩年，但從婚後兩個月懷孕開始，丈夫前後對她家暴達16次，最近一次被拖到酒店打成...

爆炸事故頻傳 甘肅又傳有餐飲店氣爆已致2人受傷

大陸近幾日接連發生燃氣爆炸事件！甘肅省酒泉市一家餐飲店26日發生爆炸事故，目前已知造成至少2人受傷。消息指出，涉事的店家...

川震「敬禮娃」長成陽光男 想當公務員遭網暴 「怎不從軍」

15年前汶川地震「敬禮娃娃」郎錚，現已長成一名大男孩，媒體報導，他學習成績優異，今年高考拿下四川省前30名的637分高分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦