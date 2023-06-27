成都世界大運會 7月28日登場

第31屆世界大學生夏季運動會將在7月28日於四川成都舉行，自年初開始，整座城市都在為這場盛大的體育賽事運轉，參與團體與人員眾多，其中也不乏許多在川台青、台生的身影，利用自身所長在四川結合賽事，發揚成都之美。

來自台灣、就讀西南財經大學的學生蔡宗南經過層層關卡後，成為本次大運會賽事的志願者，他表示，從報名到入選，確實是一個不容易的過程，在經歷了報名表與簡歷提交後先完成了筆試測試，然後又經過學院審核、校級面試、用人單位選拔等層層篩選環節，才最終成為大運會的一份子。

本次，蔡宗南將擔任大運村競賽諮詢崗位，為來自各代表團的運動員提供志願服務，他認為，這樣一份職責，不僅要全方面了解大運會各項知識，還需要學習急救、禮儀、文化等專業知識，而這也是一份全新的挑戰，「在擔任志願者期間，我肯定會將在大運村遇到的趣事與故事，拍下照片和朋友們分享，也將這段難得的經歷和寶貴的收穫，分享給他們。」

除了在會場為賽事提供志願服務之外，四川台青林姿佑以成都市民推廣大使的身分，結合本身教育事業，以成都大運會主題舉辦了多場活動。

林姿佑表示，在四川的台灣家庭相當多，為了讓更多在四川生活的小朋友了解蜀文化、台灣文化以及大運會文化，將三方文化相結合，策劃了許多親子活動，透過學習、了解與趣味競賽的模式，將成都大運會與台灣元素融合，讓大家能夠更深入了解。

同時，她介紹到在大運會這段期間，成都市台協青年委員會也成立了大運會志願隊，準備迎接從台灣來的運動員，也將全力去做兩岸的橋樑。