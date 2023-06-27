福建口岸端午兩岸往來旅客同比增20倍
廈門出入境邊防檢查總站25日披露，今年端午三天假期（6月22日到24日），福建口岸共查驗兩岸往來旅客1.3萬餘人次，較去年同期增長近20倍。
其中，福建口岸累計查驗兩岸空中直航客機近30架次、旅客4000餘人次，同比分別增長約1.9倍、5.2倍；兩岸小三通客輪52艘次、旅客近9500人次，日均出入境客流量超3100人次，較5月日均出入境客流量增長逾68%，創今年1月7日復航以來日均出入境客流量新高。
福建海事局進一步指出，廈（門）金（門）客運航線6月24日發送旅客3029人次，創復航以來兩岸小三通航線單日旅客量新高。
端午假期期間，福建沿海客渡運船舶安全發送3555艘次，安全運送旅客38.9萬人次，同比增長16.4%；港口貨物運輸達602.5萬噸，集裝箱吞吐量達9.9萬標箱，兩岸直航貨物吞吐量達12.36萬噸。
6月24日17時30分許，搭載近300名旅客的「和平新星」號客輪，從金門返抵廈門五通客運碼頭。至此，今年端午假期廈（門）金（門）、福州馬尾琅岐-馬祖、泉（州）金（門）、福州連江黃岐-馬祖等4條兩岸小三通客運航線運營結束。
當天，兩岸小三通客運航線迎來今年1月7日復航以來出入境客流最高值，執行客輪18艘次，運送出入境旅客3300餘人次。
廈門出入境邊防檢查總站相關人士表示，受第十五屆海峽論壇系列活動在福建舉辦，以及節日探親旅遊雙重因素影響，今年端午節期間，閩台兩地人員往來明顯增加。
隨著暑假即將到來，加之國際航班持續恢復新開、高（中）考陸續結束等多因素疊加，畢業旅行遊、跨境短途遊等熱度持續增溫，今年端午假期福建口岸出入境客流提速明顯，迎來三年來出入境客流新高峰。
據廈門出入境邊防檢查總站統計，今年端午假期福建邊檢部門共查驗出入境旅客近4.2萬人次，較去年同期增長12.6倍；出入境交通運輸工具470餘艘（架）次，較去年同期增長約101%；日均出入境客流量近1.4萬人次，較5月日均出入境客流量增長23.9%。
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