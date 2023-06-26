虐兒！6歲童入幼兒園撿球 遭警衛毆打近半小時 老師反應更心寒

孩子不過只是來撿球，有必要暴力對待嗎？河南鄭州有1名6歲男童在幼兒園外玩耍時，不小心將球投進幼兒園，欲進校園撿球時卻遭保安阻止，男童改為偷偷爬牆進去，結果被警衛逮著。

男童媽媽控訴，警衛一直拉著兒子雙手，又踢又打將近半小時，致兒子腿部現瘀青，最過分是當時有數名老師經過都無動於衷，幼兒園事後亦沒有道歉。媽媽忿怒不平下報警求助，目前涉事警衛已被拘留，她亦將拍到事發經過的監視器畫面於網上曝光，事件惹來網友嘩然。

據《搜狐千里眼》報導，事發在6月12日，6歲男童媽媽李女士表示，兒子放學後在幼兒園外玩耍時，不小心將球投進幼兒園，兒子想進去去撿球時遭警衛阻止，其後靈機一動爬牆進去，卻被警衛逮著。

李女士指出，警衛一直拉住她兒子不鬆手，兒子只能不斷掙扎，「打孩子了，打的身上都是瘀青」。最令李女士心寒的是，當時陸陸續續有幾名幼兒園老師在旁經過，有老師曾查問發生什麼事，但竟然沒有人「把小孩從那個警衛手裡解救出來」。

李女士表示，警衛一直打其兒子將近半小時，「又踢又拽又打的，受傷了身上有瘀青嘛」，她得知情況後報警求助。公安其後介入調查，目前涉事警衛已被拘留。李女士又說，「就想曝光這個幼兒園，就是老師都太不負責任了，我們孩子才6歲多，也會造成很大的那個，心理的那個陰影」。

從監視器畫面可見到，警衛和男童互相拉住手，警衛曾兩度大力踢男童腿部絆倒對方，隨後又大力按著男童肩膀將其壓在地上，男童站起身後，出腳踢警衛還擊，警衛再度將男童按在地。隨後有名女子上前制止，警衛拉著男童雙手不鬆開及拖行，當時有2名男童一直站在旁邊目擊事件。

監視器畫面於網上曝光後，惹來網友狠批警衛對待男童手法過激，「一個小孩撿球怎麼了？」、「算是狗仗人勢嗎？」、「警衛真把自己當警察了」、「人性哪去了？」、「有必要對一個小孩這樣嗎？」、「如果不是熊孩子，警衛就做的太過了」、「這種警衛幼兒園還敢用嗎？好可怕啊」。

也有網友對該幼兒園老師感心寒，「路過的老師都不管，實在是理解不了啊老師呢，這是老師嗎？在這個幼兒園的可以轉學了，太恐怖了」，呼籲男童媽媽起訴幼兒園及警衛，「起訴幼兒園吧，因為發生在經營場所內」、「進監獄吧！給孩子賠禮道歉」、「就會衝着小孩逞能，刑事管不了就民事起訴」。

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文章授權轉載自《香港01》