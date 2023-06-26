兩岸微流行／成都世大運 機器人陪練

將在七月廿八日至八月八日於四川成都登場的第卅一屆世界大學生運動會，主辦方為貫徹綠色低碳舉辦比賽的方案，成都大運村本地當季蔬菜類食材簽約供應占比達百分之七十二點八，建立智慧中央廚房，配備炒菜智能機器人、咖啡機器人等。

為達到智慧大運會，成都在衣、食、住、行、賽、遊、購中處處能體驗「科技元素」，讓來自全球的大學生在成都感受到「科技+大運」帶來的體驗感。而機器人服務就是節能減碳和科技結合的亮點。

除了炒菜機器人，在AI技術的賦能下自主製作精品現磨咖啡的機器人，使用協作機械臂代替人手，完成製作咖啡的全流程，讓參賽選手品嘗到頂級咖啡師的沖泡手藝。

還有「機器人總動員」，選手們一抵達大運村，一群可愛的雙足機器人將在大運村歡迎中心亮相，組隊給全球來賓跳一曲歡迎舞蹈。「導覽機器人」則能握手、帶路、還能跳個舞，歡迎選手和各方來客。

「乒乓球機器人」則是大運場館裡的乒乓球「陪練員」。它擁有圓潤的身體和兩支機械手臂，拉、削、搓、推等動作精準到位。它還擁有不同的模式，可透過App即時查看訓練數據。

藉由AI識別，「智能健身鏡」可捕捉人體運動軌跡、精準識別各運動項目、自動輸出並以數據化呈現訓練結果，在訓練動作更規範的同時，讓運動員感受酣暢淋漓的運動快樂。

在低碳能源方面，成都與大陸國家電網四川電力公司簽訂「服務綠色大運戰略合作協議」，將充分依托四川甘孜、涼山等地清潔水電，協助成都大運會場館常規電力消費，實現百分百使用「綠色電力」。