陸南方16河流 發生超警洪水

大陸水利部24日發布汛情通報，6月20日以來，大陸西南東部南部、江南、華南及湖北南部等地出現強降雨。受強降雨影響，廣東、廣西、湖南、江西、雲南等地16條河流發生超警洪水。

新華社報導，大陸水利部預計，此輪強降雨過程將持續至6月25日，珠江流域西江幹流及支流桂江、洞庭湖水系湘江上中游、鄱陽湖水系樂安河等主要江河可能發生接近警戒水位洪水，暴雨區內部分中小河流可能發生較大洪水。

通報顯示，受6月20日以來的強降雨影響，廣東北江幹流英德段及支流潖江、廣西西江支流蒙江和賀江、湖南湘江支流涓水、江西贛江支流寺下河、雲南瀘江支流暮底河等16條河流發生超警洪水。同時，太湖周邊河網區有33站水位超警0.01公尺至0.63公尺，杭嘉湖區運河水系嘉興站24日9時35分水位達到2.02公尺，運河水系發生今年第1號洪水。

此外，受高溫融雪影響，新疆尼雅河和克孜河發生超警洪水。

針對此輪大範圍強降雨過程，大陸水利部已先後派出5個工作組赴江西、湖北、湖南、廣西、貴州協助指導防汛工作。目前，浙江、福建、江西、雲南及水利部長江水利委員會、珠江水利委員會、太湖流域管理局維持洪水防禦4級應急響應。